Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
Арт. tss_2181193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|4
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Тип охлаждения
|воздушное
Сварочный аппарат ТСС PRO TIG/MMA-200 067063 изготавливается по современной инверторной технологии IGBT и отличается стабильной продолжительной работой. Устройство предназначается для ММА сварки и аргонодуговой сварки в среде защитного газа TIG. На передней панели находится цифровой дисплей, на котором отображается величина сварочного тока. Поджиг дуги происходит бесконтактным способом (HF). Аппарат широко применяется на строительной площадке, в автомастерской, в производственной сфере.
Преимущества
- Класс изоляции - F
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Регулируемое время спада тока в конце сварки
- Встроенный форсаж дуги для MMA
- Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки
- Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»