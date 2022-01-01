Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200

Сварочный аппарат ТСС PRO TIG/MMA-200 067063 изготавливается по современной инверторной технологии IGBT и отличается стабильной продолжительной работой. Устройство предназначается для ММА сварки и аргонодуговой сварки в среде защитного газа TIG. На передней панели находится цифровой дисплей, на котором отображается величина сварочного тока. Поджиг дуги происходит бесконтактным способом (HF). Аппарат широко применяется на строительной площадке, в автомастерской, в производственной сфере.



Преимущества