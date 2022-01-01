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Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
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Аппараты аргоновой сварки tig
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
    Арт. tss_2181193
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200

      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2181193

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		4
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сварочный аппарат ТСС PRO TIG/MMA-200 067063 изготавливается по современной инверторной технологии IGBT и отличается стабильной продолжительной работой. Устройство предназначается для ММА сварки и аргонодуговой сварки в среде защитного газа TIG. На передней панели находится цифровой дисплей, на котором отображается величина сварочного тока. Поджиг дуги происходит бесконтактным способом (HF). Аппарат широко применяется на строительной площадке, в автомастерской, в производственной сфере.

        Преимущества 

        • Класс изоляции - F
        • Регулируемое время продувки газом после сварки
        • Регулируемое время спада тока в конце сварки
        • Встроенный форсаж дуги для MMA
        • Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки
        • Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»