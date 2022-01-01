Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
Арт. tss_2181196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|4
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Тип охлаждения
|воздушное
Аппарат для сварки алюминия ТСС PRO TIG/MMA 200P AC/DC Digital 030078 отличается компактными размерами, что удобно для хранения и транспортировки. Данная модель отлично подходит для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, а также показывает высокое качество работы с цветными металлами, алюминием и его сплавами. Встроенная защита от перегрева обеспечивает надежную работу и долгий срок службы. Данная модель проста в использовании и не требует от пользователя особых навыков работы. Понятная панель управления значительно сокращает время на настройку аппарата. Широкая ручка на корпусе позволяет легко поднимать и переносить аппарат одной рукой.
Преимущества
- Компактные размеры
- Многофункциональность
- Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов
- Сварочные процессы TIG AC/DC, PULSE TIG AC/DC, MMA
- ТСС PRO TIG/MMA 200P AC/DC Digital 030078 оптимально подходит для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей
- Идеальная сварка цветных металлов, алюминия и его сплавов
- Режимы работы TIG горелки 2Т/4Т
- Регулировка времени предпродувки 0 - 5 cек, постпродувки 0 - 10 сек
- Регулировка времени нарастания тока 0 - 10 сек, спада тока 0 - 10 сек
- Регулируемый стартовый, рабочий и ток заварки кратера
- Пиковый и базовый ток (при сварке в импульсном режиме)
- Регулировка частоты импульса 0,5 - 10 Гц (при сварке в импульсном режиме)
- Регулировка скважности импульса 10-90% (при сварке в импульсном режиме)
- Устанавливается частота переменного тока 20 - 100 Гц (при сварке на переменном токе AC)
- Устанавливается баланс переменного тока 20% - 80% (при сварке на переменном токе AC)
- Устанавливается амплитуда очистки - соотношение токов отрицательной и положительной полуволны -20 +20% (при сварке на переменном токе AC)
- Регулировка стартового тока (в режиме сварки MMA)
- Регулировка рабочего тока (в режиме сварки MMA)
- Регулировка форсажв дуги (в режиме сварки MMA)
- Индикатор сети
- Встроенная термальная защита
- Индикатор перегрева
- Встроенная защита от скачков напряжения
- Охлаждение с помощью встроенного вентилятора
- Современный дизайн
- Малый вес