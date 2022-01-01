Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC

Аппарат для сварки алюминия ТСС PRO TIG/MMA 200P AC/DC Digital 030078 отличается компактными размерами, что удобно для хранения и транспортировки. Данная модель отлично подходит для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, а также показывает высокое качество работы с цветными металлами, алюминием и его сплавами. Встроенная защита от перегрева обеспечивает надежную работу и долгий срок службы. Данная модель проста в использовании и не требует от пользователя особых навыков работы. Понятная панель управления значительно сокращает время на настройку аппарата. Широкая ручка на корпусе позволяет легко поднимать и переносить аппарат одной рукой.

Преимущества