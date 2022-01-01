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Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
    Арт. tss_2181196
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
    Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC
      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC

      Сварочный инвертор ТСС PRO TIG/MMA-200P AC/DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2181196

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		4
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аппарат для сварки алюминия ТСС PRO TIG/MMA 200P AC/DC Digital 030078 отличается компактными размерами, что удобно для хранения и транспортировки. Данная модель отлично подходит для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, а также показывает высокое качество работы с цветными металлами, алюминием и его сплавами. Встроенная защита от перегрева обеспечивает надежную работу и долгий срок службы. Данная модель проста в использовании и не требует от пользователя особых навыков работы. Понятная панель управления значительно сокращает время на настройку аппарата. Широкая ручка на корпусе позволяет легко поднимать и переносить аппарат одной рукой.

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Многофункциональность
        • Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов
        • Сварочные процессы TIG AC/DC, PULSE TIG AC/DC, MMA
        • ТСС PRO TIG/MMA 200P AC/DC Digital 030078 оптимально подходит для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей
        • Идеальная сварка цветных металлов, алюминия и его сплавов
        • Режимы работы TIG горелки 2Т/4Т
        • Регулировка времени предпродувки 0 - 5 cек, постпродувки 0 - 10 сек
        • Регулировка времени нарастания тока 0 - 10 сек, спада тока 0 - 10 сек
        • Регулируемый стартовый, рабочий и ток заварки кратера
        • Пиковый и базовый ток (при сварке в импульсном режиме)
        • Регулировка частоты импульса 0,5 - 10 Гц (при сварке в импульсном режиме)
        • Регулировка скважности импульса 10-90% (при сварке в импульсном режиме)
        • Устанавливается частота переменного тока 20 - 100 Гц (при сварке на переменном токе AC)
        • Устанавливается  баланс переменного тока 20% - 80% (при сварке на переменном токе AC)
        • Устанавливается  амплитуда очистки - соотношение токов отрицательной и положительной полуволны -20 +20% (при сварке на переменном токе AC)
        • Регулировка стартового тока (в режиме сварки MMA)
        • Регулировка рабочего тока (в режиме сварки MMA)
        • Регулировка форсажв дуги (в режиме сварки MMA)
        • Индикатор сети
        • Встроенная термальная защита
        • Индикатор перегрева
        • Встроенная защита от скачков напряжения
        • Охлаждение с помощью встроенного вентилятора
        • Современный дизайн
        • Малый вес