Преимущества

Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR 017206 предназначен для профессионального использования

Сварка изделий из стали и её сплавов

Дисплей сварочного тока

Защита от перегрузки и перегрева

Регулируемый форсаж дуги

Данная функция стабилизирует сварочную дугу, т.е. предотвращает и залипание электрода с одной стороны и прожиг металла с другой

Регулируемый горячий старт

Кратковременно увеличивает ток при розжиге и облегчает начало сварки, которое может быть затруднено например, из-за плохого качества электрода, характеристик металла или параметров сети напряжения

Функция VRD

Автоматическое снижение напряжения до 20В на внешних контактах при разрыве сварочной дуги

Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR 017206 представляет собой оборудование профессионального класса и предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе. Данная модель имеет ряд отличительных особенностей, среди них стабильность, надежная продолжительная работа, низкий уровень шума, мобильность. Инвертор имеет стабильную дугу, легкий поджиг и создает минимум брызг при сварке. Сварочный инвертор выполнен по технологии IGBT.