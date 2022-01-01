Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR
Арт. tss_2214222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|40
- Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR 017206 представляет собой оборудование профессионального класса и предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе. Данная модель имеет ряд отличительных особенностей, среди них стабильность, надежная продолжительная работа, низкий уровень шума, мобильность. Инвертор имеет стабильную дугу, легкий поджиг и создает минимум брызг при сварке. Сварочный инвертор выполнен по технологии IGBT.
Преимущества
- Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR 017206 предназначен для профессионального использования
- Сварка изделий из стали и её сплавов
- Дисплей сварочного тока
- Защита от перегрузки и перегрева
- Регулируемый форсаж дуги
- Данная функция стабилизирует сварочную дугу, т.е. предотвращает и залипание электрода с одной стороны и прожиг металла с другой
- Регулируемый горячий старт
- Кратковременно увеличивает ток при розжиге и облегчает начало сварки, которое может быть затруднено например, из-за плохого качества электрода, характеристик металла или параметров сети напряжения
- Функция VRD
- Автоматическое снижение напряжения до 20В на внешних контактах при разрыве сварочной дуги