Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR
    Арт. tss_2214222
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR
      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR
      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR
      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR

      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2214222

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR 017206 представляет собой оборудование профессионального класса и предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе. Данная модель имеет ряд отличительных особенностей, среди них стабильность, надежная продолжительная работа, низкий уровень шума, мобильность. Инвертор имеет стабильную дугу, легкий поджиг и создает минимум брызг при сварке. Сварочный инвертор выполнен по технологии IGBT.

        Преимущества

        • Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-315 VR 017206 предназначен для профессионального использования
        • Сварка изделий из стали и её сплавов
        • Дисплей сварочного тока
        • Защита от перегрузки и перегрева
        • Регулируемый форсаж дуги
        • Данная функция стабилизирует сварочную дугу, т.е. предотвращает и залипание электрода с одной стороны и прожиг металла с другой
        • Регулируемый горячий старт
        • Кратковременно увеличивает ток при розжиге и облегчает начало сварки, которое может быть затруднено например, из-за плохого качества электрода, характеристик металла или параметров сети напряжения
        • Функция VRD
        • Автоматическое снижение напряжения до 20В на внешних контактах при разрыве сварочной дуги