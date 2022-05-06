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Сварочный кабель КГ-16 (10 м)
5.0
2
Найти аналог
Кабели
    Сварочный кабель КГ-16 (10 м)
    Арт. 71606
    5.0
    2
    Сварочный кабель КГ-16 (10 м)

      Сварочный кабель КГ-16 (10 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71606
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Конкорд
      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		16
      Количество жил, шт
      		1
      Макс. ток, А
      		160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кабель сварочный КГ-16 используется для присоединения электродержателя к источнику электрической сети с максимально допустимой токовой нагрузкой 160 Ампер. Кабель состоит из одной медной многопроволочной токопроводящей жилы с диаметром сечения 16 кв.мм. Подойдет для выполнения сварочных работ с использованием бытовых аппаратов. Кабель КГ-16 имеет изолирующее покрытие из прочной гибкой резины, которая надежно защищает тонкие провода от повреждений. Кабель устойчив к многократному сматыванию и разматыванию, а также к возможным перегибам. Сварочный кабель КГ-16 может выдерживать значительные перепады температуры в диапазоне от - 40 до + 50° С, устойчив к воздействию УФ-лучей.