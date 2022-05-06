Сварочный кабель КГ-16 (10 м)
Арт. 71606
Характеристики
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Производитель
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Цвет
|черный
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Сечение жилы кабеля, мм²
|16
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Количество жил, шт
|1
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Макс. ток, А
|160
- Кабель сварочный КГ-16 используется для присоединения электродержателя к источнику электрической сети с максимально допустимой токовой нагрузкой 160 Ампер. Кабель состоит из одной медной многопроволочной токопроводящей жилы с диаметром сечения 16 кв.мм. Подойдет для выполнения сварочных работ с использованием бытовых аппаратов. Кабель КГ-16 имеет изолирующее покрытие из прочной гибкой резины, которая надежно защищает тонкие провода от повреждений. Кабель устойчив к многократному сматыванию и разматыванию, а также к возможным перегибам. Сварочный кабель КГ-16 может выдерживать значительные перепады температуры в диапазоне от - 40 до + 50° С, устойчив к воздействию УФ-лучей.