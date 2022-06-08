Сварочный кабель КГ-16 (Кольчугино)

Купить сварочный кабель КГ 16 квадратов можно для сварки самыми разными методами, ведь он предназначен для снабжения электричеством самого сварочного аппарата и передвижных устройств. Это необходимая деталь, о которой попросту нельзя забыть. Кабель сварочный КГ 1х16 можно применить для прокладывания в помещениях или на открытом пространстве. Благодаря гибкой меди с оболочкой из изоляционного материала на резиновой основе, кабель не боится влаги, давления и скачков напряжения сети. К тому же, его привлекательная цена заставляет приобрести больше одного экземпляра: про запас, или для дополнительного оборудования.

Преимущества сварочного кабеля КГ-16:

Износостойкий;

Влагоустойчивый;

Универсальный;

Недорогой.

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