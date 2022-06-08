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Сварочный кабель КГ-16 (Кольчугино)
5.0
2
320 ₽
Кабели
    Сварочный кабель КГ-16 (Кольчугино)
    Арт. 71614834
    5.0
    2
    Сварочный кабель КГ-16 (Кольчугино)

      Сварочный кабель КГ-16 (Кольчугино)

      320 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71614834
      5.0
      2
      320 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить сварочный кабель КГ 16 квадратов можно для сварки самыми разными методами, ведь он предназначен для снабжения электричеством самого сварочного аппарата и передвижных устройств. Это необходимая деталь, о которой попросту нельзя забыть. Кабель сварочный КГ 1х16 можно применить для прокладывания в помещениях или на открытом пространстве. Благодаря гибкой меди с оболочкой из изоляционного материала на резиновой основе, кабель не боится влаги, давления и скачков напряжения сети. К тому же, его привлекательная цена заставляет приобрести больше одного экземпляра: про запас, или для дополнительного оборудования.

        Преимущества сварочного кабеля КГ-16:

        • Износостойкий;
        • Влагоустойчивый;
        • Универсальный;
        • Недорогой.

        Комплектация:

        • Кабель;
        • Упаковка.