Сварочный кабель КГ-25 10 м пригодится, когда необходимо подключить нестационарные электронные установки. Это одножильное медное комплектующее, имеющее поперечное сечение 25 мм², и оплетенное каучуковым чехлом. Благодаря своему простому устройству может применяться и для подключения электрического держателя и заземляющей клеммы к сварочному контуру профессиональных и полупрофессиональных аппаратов для сварки. Эксплуатация возможна при условиях от -40⁰ до +50⁰ Цельсия на открытом воздухе или в помещении, и при токе сварки, не превышающим 250 Ампер.

Преимущества сварочного кабеля КГ-25 10 м:

Гибкий;

Прочный;

Износостойкий;

Универсальный.

Комплектация кабеля КГ-25: