Сварочный кабель КГ-25 (10 м)
Арт. 71607
Характеристики
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Производитель
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Цвет
|черный
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Сечение жилы кабеля, мм²
|25
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Количество жил, шт
|1
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Макс. ток, А
|220
Сварочный кабель КГ-25 10 м пригодится, когда необходимо подключить нестационарные электронные установки. Это одножильное медное комплектующее, имеющее поперечное сечение 25 мм², и оплетенное каучуковым чехлом. Благодаря своему простому устройству может применяться и для подключения электрического держателя и заземляющей клеммы к сварочному контуру профессиональных и полупрофессиональных аппаратов для сварки. Эксплуатация возможна при условиях от -40⁰ до +50⁰ Цельсия на открытом воздухе или в помещении, и при токе сварки, не превышающим 250 Ампер.
Преимущества сварочного кабеля КГ-25 10 м:
- Гибкий;
- Прочный;
- Износостойкий;
- Универсальный.
Комплектация кабеля КГ-25:
- Кабель 10 метров;
- Упаковка.