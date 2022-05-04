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Сварочный кабель КГ-25 (10 м)
5.0
2
3 700 ₽
Кабели
    Сварочный кабель КГ-25 (10 м)
    Арт. 71607
    5.0
    2
    Сварочный кабель КГ-25 (10 м)

      Сварочный кабель КГ-25 (10 м)

      3 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 71607
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Конкорд
      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		25
      Количество жил, шт
      		1
      Макс. ток, А
      		220
      Все характеристики
      3 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сварочный кабель КГ-25 10 м пригодится, когда необходимо подключить нестационарные электронные установки. Это одножильное медное комплектующее, имеющее поперечное сечение 25 мм², и оплетенное каучуковым чехлом. Благодаря своему простому устройству может применяться и для подключения электрического держателя и заземляющей клеммы к сварочному контуру профессиональных и полупрофессиональных аппаратов для сварки. Эксплуатация возможна при условиях от -40⁰ до +50⁰ Цельсия на открытом воздухе или в помещении, и при токе сварки, не превышающим 250 Ампер.

        Преимущества сварочного кабеля КГ-25 10 м:

        • Гибкий;
        • Прочный;
        • Износостойкий;
        • Универсальный.

        Комплектация кабеля КГ-25:

        • Кабель 10 метров;
        • Упаковка.