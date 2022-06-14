Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный кабель КГ-35 (10 м)
5.0
3
4 500 ₽
Кабели
    Сварочный кабель КГ-35 (10 м)
    Арт. 71608
    5.0
    3
    Сварочный кабель КГ-35 (10 м)

      Сварочный кабель КГ-35 (10 м)

      4 500 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 71608
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Конкорд
      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		35
      Количество жил, шт
      		1
      Макс. ток, А
      		350
      Все характеристики
      4 500 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кабель сварочный КГ-1 х 35 предназначен для соединения электродержателя с источником электрической сети с максимально допустимой токовой нагрузкой 350 Ампер. Имеет одну медную токопроводящую жилу с диаметром сечения 35 кв.мм.Наружный слой выполнен из прочной пластичной резины, которая надежно изолирует жилу от повреждений. Благодаря этому, кабель КГ-1 х 35 устойчив к многократному сматыванию и разматыванию, а также незначительным перегибам. Может использоваться при чрезмерно высоких или низких температурах от -40 до +50° С, устойчив к УФ-лучам.