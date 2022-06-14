Сварочный кабель КГ-35 (10 м)

Кабель сварочный КГ-1 х 35 предназначен для соединения электродержателя с источником электрической сети с максимально допустимой токовой нагрузкой 350 Ампер. Имеет одну медную токопроводящую жилу с диаметром сечения 35 кв.мм.Наружный слой выполнен из прочной пластичной резины, которая надежно изолирует жилу от повреждений. Благодаря этому, кабель КГ-1 х 35 устойчив к многократному сматыванию и разматыванию, а также незначительным перегибам. Может использоваться при чрезмерно высоких или низких температурах от -40 до +50° С, устойчив к УФ-лучам.