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Сварочный кабель КГ-50
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Кабели
    Сварочный кабель КГ-50
    Арт. 71605
    Сварочный кабель КГ-50

      Сварочный кабель КГ-50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71605

      Характеристики

      Производитель
      		Конкорд
      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		50
      Количество жил, шт
      		1
      Макс. ток, А
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный кабель КГ 1 х 50 предназначен для присоединения электродержателя к источнику электрической сети и рассчитан на максимально допустимую токовую нагрузку 500 Ампер. Кабель состоит из одной медной многопроволочной токопроводящей жилы с диаметром сечения 50 кв.мм. Подойдет для сварочных работ с применением полупрофессиональных аппаратов. Кабель сварочный КГ 1 х 50 имеет изоляционное покрытие из прочной резины, устойчивой к механическим повреждениям и к перепадам температуры в диапазоне от - 40 до + 50°. Кабель КГ 1 х 50 устойчив к многократному сматыванию и разматыванию, к возможным перегибам, а также к воздействию УФ-лучей.