Сварочный кабель КГ-50

Сварочный кабель КГ 1 х 50 предназначен для присоединения электродержателя к источнику электрической сети и рассчитан на максимально допустимую токовую нагрузку 500 Ампер. Кабель состоит из одной медной многопроволочной токопроводящей жилы с диаметром сечения 50 кв.мм. Подойдет для сварочных работ с применением полупрофессиональных аппаратов. Кабель сварочный КГ 1 х 50 имеет изоляционное покрытие из прочной резины, устойчивой к механическим повреждениям и к перепадам температуры в диапазоне от - 40 до + 50°. Кабель КГ 1 х 50 устойчив к многократному сматыванию и разматыванию, к возможным перегибам, а также к воздействию УФ-лучей.