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Сварочный кабель КГ-50 (Кольчугино)
5.0
2
1 280 ₽
Кабели
    Сварочный кабель КГ-50 (Кольчугино)
    Арт. 71614836
    5.0
    2
    Сварочный кабель КГ-50 (Кольчугино)

      Сварочный кабель КГ-50 (Кольчугино)

      1 280 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71614836
      5.0
      2
      1 280 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Рейтинги и отзывы Где купить

      • Медный кабель кг 50 это силовой провод, оснащенный многопроволочным сечением и оболочкой из резины повышенной прочности. Такая конструкция позволяет прокладывать кабель как внутри зданий, так и на открытой местности: он не боится влаги, зноя и мороза, гибкий, и при этом устойчивый к износу. Кабель КГ-50 купить стоит при прокладке электросети к передвижному оборудованию. Таковыми могут быть приборы на железной дороге, в аэропорте и на станциях метро.

        Преимущества силового кабеля КГ-50:

        • Износостойкость;
        • Влагостойкость;
        • Морозоустойчивость;
        • Гибкость;
        • Практичность.

        Комплектация:

        • Кабель;
        • Упаковка.