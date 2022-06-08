Сварочный кабель КГ-50 (Кольчугино)

Медный кабель кг 50 это силовой провод, оснащенный многопроволочным сечением и оболочкой из резины повышенной прочности. Такая конструкция позволяет прокладывать кабель как внутри зданий, так и на открытой местности: он не боится влаги, зноя и мороза, гибкий, и при этом устойчивый к износу. Кабель КГ-50 купить стоит при прокладке электросети к передвижному оборудованию. Таковыми могут быть приборы на железной дороге, в аэропорте и на станциях метро.

Преимущества силового кабеля КГ-50:

Износостойкость;

Влагостойкость;

Морозоустойчивость;

Гибкость;

Практичность.

Комплектация: