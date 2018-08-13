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Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132
5.0
3
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132
    Арт. X13264653
    5.0
    3
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132
      Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132
      Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132
      Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132

      Сварочный полуавтомат BestWeld Master-132

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13264653
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сварочный полуавтомат BestWeld 132

        Полуавтомат BestWeld Master 132 — однофазный прибор трансформаторного типа. Данная модель сварочного аппарата может соединять конструкции, выполненные на основе тонколистовых черных или цветных металлов (за исключением алюминия). Все работы производятся на постоянном токе. BestWeld Master 132 подходит для сваривания с применением проволоки как с газом, так и без него. Аппарат оснащен простыми элементами управления, будет удобен при профессиональном использовании или при выполнении небольшого объема работ в ремонтном хозяйстве. Сварочный полуавтомат BestWeld 132 оснащен принудительной системой охлаждения. Лишнее тепло эффективно отводится от внутренних узлов, благодаря чему на порядок повышается рабочий ресурс данного устройства. Корпус сварочного полуавтомата BestWeld Master 132 изготовлен из ударопрочных материалов, надежно защищающих прибор от механических повреждений.

        Ключевые особенности:

        • Шестиступенчатое регулирование значений силы тока;
        • Качественное исполнение механизма протяжки проволоки;
        • Встроенная защита от скачков напряжения;
        • Интуитивно понятное управление;
        • Небольшой вес 23,6 кг;
        • Долгий срок безремонтной эксплуатации.

        Комплект поставки:

        1. Сварочный полуавтомат BestWeld Master 132;
        2. Горелка в комплекте с соединительным кабелем;
        3. Клемма массы в сборе;
        4. Руководство пользователя.
        BestWeld Master 132 выгодно купить можно через интернет-магазин компании «Бигам». У нас доступные цены на все оборудование данной торговой марки. При необходимости мы можем отправить сварочный полуавтомат транспортной компанией и доставить курьером. Покупку оформляйте с помощью сервисов нашего сайта.