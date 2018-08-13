Сварочный полуавтомат BestWeld 132

Ключевые особенности:

Шестиступенчатое регулирование значений силы тока;

Качественное исполнение механизма протяжки проволоки;

Встроенная защита от скачков напряжения;

Интуитивно понятное управление;

Небольшой вес 23,6 кг;

Долгий срок безремонтной эксплуатации.

Комплект поставки:

Сварочный полуавтомат BestWeld Master 132; Горелка в комплекте с соединительным кабелем; Клемма массы в сборе; Руководство пользователя.

Полуавтомат BestWeld Master 132 — однофазный прибор трансформаторного типа. Данная модель сварочного аппарата может соединять конструкции, выполненные на основе тонколистовых черных или цветных металлов (за исключением алюминия). Все работы производятся на постоянном токе. BestWeld Master 132 подходит для сваривания с применением проволоки как с газом, так и без него. Аппарат оснащен простыми элементами управления, будет удобен при профессиональном использовании или при выполнении небольшого объема работ в ремонтном хозяйстве. Сварочный полуавтомат BestWeld 132 оснащен принудительной системой охлаждения. Лишнее тепло эффективно отводится от внутренних узлов, благодаря чему на порядок повышается рабочий ресурс данного устройства. Корпус сварочного полуавтомата BestWeld Master 132 изготовлен из ударопрочных материалов, надежно защищающих прибор от механических повреждений.BestWeld Master 132 выгодно купить можно через интернет-магазин компании «Бигам». У нас доступные цены на все оборудование данной торговой марки. При необходимости мы можем отправить сварочный полуавтомат транспортной компанией и доставить курьером. Покупку оформляйте с помощью сервисов нашего сайта.