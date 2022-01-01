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Сварочный полуавтомат BestWeld Master-172
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-172
    Арт. X13264655
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-172

      Сварочный полуавтомат BestWeld Master-172

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13264655

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сварочный полуавтомат BestWeld Master 172А BW1430A служит для соединения тонколистовых заготовок. Благодаря колесам модель отличается мобильностью, что актуально в условиях ограниченного пространства автомастерской или цеха. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы и детали от повреждений при случайных механических воздействиях. Возможность регулировки скорости подачи проволоки и силы тока обеспечивает прекрасное качество шва.