Сварочный полуавтомат BestWeld Master-172

Сварочный полуавтомат BestWeld Master 172А BW1430A служит для соединения тонколистовых заготовок. Благодаря колесам модель отличается мобильностью, что актуально в условиях ограниченного пространства автомастерской или цеха. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы и детали от повреждений при случайных механических воздействиях. Возможность регулировки скорости подачи проволоки и силы тока обеспечивает прекрасное качество шва.