Сварочный полуавтомат BestWeld Master-172
Арт. X13264655
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
Сварочный полуавтомат BestWeld Master 172А BW1430A служит для соединения тонколистовых заготовок. Благодаря колесам модель отличается мобильностью, что актуально в условиях ограниченного пространства автомастерской или цеха. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы и детали от повреждений при случайных механических воздействиях. Возможность регулировки скорости подачи проволоки и силы тока обеспечивает прекрасное качество шва.