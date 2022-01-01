Сварочный полуавтомат ЭЛЕКТРОПРИБОР ПДГ-200ДВ

Сварочный ток (Ar/CO2), А40 - 200 Толщина свариваемого металла, мм0,5 - 5,0 Сварочный ток, А (дуговая сварка) 100 Применяемый сварочный электрод, D, мм2,5 3,0мм Максимальная потребляемая мощность , кВт, не более5,5 Габаритные размеры, мм450х260х390 Масса не более, кг38 Сварочный ток (Ar/CO2), АПВ 5080 % 9060 % 15040 % 20020 % Особенности: amp b l Наличие дополнительного выхода для работы в режиме дуговой сварки штучным электродом, током до 100 А, при напряжении 40-64В, позволяет качественно выполнять сварку и резку электродом D 2,5 3,0мм •Высокое качество шва при минимальном образовании окалины за счет оптимизации работы газового клапана и сварочного напряжения. При отключении напряжения сварочной дуги на горелке, вначале прекращается подача проволоки, а затем с задержкой до 0,5 сек. отключается напряжение дуги и прекращается подача газа, что не дает привариваться сварочной проволоке к изделию, и позволяет остудить сварочный шов •Вольт amp амперная характеристика полуавтомата, позволяет ему так же работать и без газа, так называемой amp порошковой amp проволокой •Исключен выбег проволоки •Минимальная нагрузка на сеть 220В, а так же возможность работать при напряжениях питающей сети меньше чем 200В •Плавная регулировка скорости подачи проволоки •Переключатель сварочного напряжения •Возможен вариант исполнения с евроразъемом •Упрощенная схема управления аппарата, увеличивает его надежность •Высокая ремонтопригодность