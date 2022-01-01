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Сварочный полуавтомат ELITECH АИС 500ПТ
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат ELITECH АИС 500ПТ
    Арт. X131112
    Сварочный полуавтомат ELITECH АИС 500ПТ

      Сварочный полуавтомат ELITECH АИС 500ПТ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131112

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ELITECH (Элитеч) АИС 500ПТ Аппарат сварочный (сварка 3 типа)Технические характеристики:Тип аппарата инверторный.Функционал сварки проволока, электрод, вольфрамовый электрод.Метод сварки смена полярности, MIG/MAG, ММА, TIG.Напряжение питающей сети 380 Вольт +/- 15%.Потребляемая мощность MIG/MAG 14.0 кВт.Потребляемая мощность TIG 12.0 кВт.Потребляемая мощность MMA 15.0 кВт.Потребляемая сила тока номинальная 3х28.0А.Напряжение холостого хода 79Вольт.Количество фаз 3Ф.Диапазон сварочного тока MIG/MAG 0 - 500 А.Диапазон сварочного тока MMA 20 - 500 А.Сварочный ток при ПН60%. 500А.Диаметр сварочной проволоки 0.8-1.6мм.Количество роликов 4 ШТ.Габариты ДхШхВ 946х335х680мм.Вес 61.0 КГ.