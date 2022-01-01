Сварочный полуавтомат ELITECH АИС 500ПТ
Арт. X131112
Характеристики
|
Производитель
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
|
Сварка алюминия
|Нет
|
Розетка 36 В
|Нет
|
Режим импульсной сварки
|Нет
- ELITECH (Элитеч) АИС 500ПТ Аппарат сварочный (сварка 3 типа)Технические характеристики:Тип аппарата инверторный.Функционал сварки проволока, электрод, вольфрамовый электрод.Метод сварки смена полярности, MIG/MAG, ММА, TIG.Напряжение питающей сети 380 Вольт +/- 15%.Потребляемая мощность MIG/MAG 14.0 кВт.Потребляемая мощность TIG 12.0 кВт.Потребляемая мощность MMA 15.0 кВт.Потребляемая сила тока номинальная 3х28.0А.Напряжение холостого хода 79Вольт.Количество фаз 3Ф.Диапазон сварочного тока MIG/MAG 0 - 500 А.Диапазон сварочного тока MMA 20 - 500 А.Сварочный ток при ПН60%. 500А.Диаметр сварочной проволоки 0.8-1.6мм.Количество роликов 4 ШТ.Габариты ДхШхВ 946х335х680мм.Вес 61.0 КГ.