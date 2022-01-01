Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал" - современный инверторный сварочный полуавтомат, изготовленный по IGBT – технологии, со встроенным механизмом подачи. Аппарат мобилен и универсален в применении, небольшие габариты и вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.