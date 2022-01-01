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Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал"
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал"
    Арт. X131101313
    Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал"
    Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал"
      Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал"
      Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал"

      Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101313

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал" - современный инверторный сварочный полуавтомат, изготовленный по IGBT – технологии, со встроенным механизмом подачи.  Аппарат мобилен и универсален в применении, небольшие габариты и вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.