Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал"
Арт. X131101313
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
Сварочный полуавтомат Foxweld ГРАНИТ "Универсал" - современный инверторный сварочный полуавтомат, изготовленный по IGBT – технологии, со встроенным механизмом подачи. Аппарат мобилен и универсален в применении, небольшие габариты и вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.