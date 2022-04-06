Преимущества



Цифровой дисплей с возможностью устанавливать и контролировать скорость подачи проволоки (силы тока) и напряжение на дуге

Сварка сплошной проволокой диаметром до 1,2 мм

Евроразъем горелки

Использование с катушкой диаметром 300 мм

Защита от перегрева

Возможность настройки скорости подачи проволоки, силы тока и напряжения

Прозрачная пластиковая крышка для защиты панели управления

Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 0С

Бестоковая заправка проволоки

Проверка (продувка) газа без сварки

Резьбовое соединение газового шланга





Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T - трехфазный компактный инверторный сварочный полуавтомат MIG-MAG сварки с двухроликовым механизмом подачи проволоки. Отличный выбор для выполнения различных сварочных работ в автомастерских, на небольшом производстве или на стройке, когда требуется хорошее качество шва. Закрытый металлический корпус защищает внутренние элементы, а специальная прозрачная крышка исключает вероятность случайного изменения сварочных параметров во время работы. Интуитивно понятный интерфейс и удобная панель управления позволяет быстро и просто устанавливать такие нужные параметры сварки, как скорость подачи проволоки, напряжение дуги и индуктивность. Цифровая индикация параметров - позволяет контролировать и своевременно корректировать параметры сварки. Бестоковая заправка проволоки обеспечивает комфортное начало сварки. Многоуровневая система защиты предохраняет аппарат от перегрева, скачков напряжения и чрезмерного тока. Сварочный аппарат Fubag INMIG 250 T оснащен евроразъемом для быстрого и безопасного подключения сварочной горелки.