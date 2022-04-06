Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
5.0
1
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
    Арт. X131101343
    5.0
    1
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T

      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131101343
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

      Похожие товары с Степень защиты

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 250 T - трехфазный компактный инверторный сварочный полуавтомат MIG-MAG сварки с двухроликовым механизмом подачи проволоки. Отличный выбор для выполнения различных сварочных работ в автомастерских, на небольшом производстве или на стройке, когда требуется хорошее качество шва. Закрытый металлический корпус защищает внутренние элементы, а специальная прозрачная крышка исключает вероятность случайного изменения сварочных параметров во время работы. Интуитивно понятный интерфейс и удобная панель управления позволяет быстро и просто устанавливать такие нужные параметры сварки, как скорость подачи проволоки, напряжение дуги и индуктивность. Цифровая индикация параметров - позволяет контролировать и своевременно корректировать параметры сварки. Бестоковая заправка проволоки обеспечивает комфортное начало сварки. Многоуровневая система защиты предохраняет аппарат от перегрева, скачков напряжения и чрезмерного тока. Сварочный аппарат Fubag INMIG 250 T оснащен евроразъемом для быстрого и безопасного подключения сварочной горелки.

        Преимущества

        • Цифровой дисплей с возможностью устанавливать и контролировать скорость подачи проволоки (силы тока) и напряжение на дуге
        • Сварка сплошной проволокой диаметром до 1,2 мм
        • Евроразъем горелки
        • Использование с катушкой диаметром 300 мм
        • Защита от перегрева
        • Возможность настройки скорости подачи проволоки, силы тока и напряжения
        • Прозрачная пластиковая крышка для защиты панели управления
        • Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 0С
        • Бестоковая заправка проволоки
        • Проверка (продувка) газа без сварки
        • Резьбовое соединение газового шланга