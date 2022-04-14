Преимущества

Диапазон сварочного тока 40-160 А

Два вида сварки в одном аппарате (ММА,MIG-MAG)

Высокий КПД за счет IGBT-транзисторов (биполярный транзистор с изолированным затвором)

Система охлаждения тоннельного типа

Встроенная функция термозащиты аппарата с индикацией перегрева

Евроразъем для подключения горелки



Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 с горелкой FB 150, 3 м – универсальный, работающий в режимах MIG-MAG и MMA сварки в самом распространенном диапазоне сварочного тока 40-160 А. Отличный выбор при проведении сварочных работ повышенной сложности на производстве или на стройке. Высокую производительность сварочных работ обеспечивает автоматическая подача проволоки. Регулировка подачи проволоки, сварочного напряжения и индуктивности позволяет настроить оптимальный режим сварки. Передняя панель аппарата снабжена 2 ручками: одна отвечает за регулировку тока сварки и скорость подачи проволоки; вторая – за управление выходным напряжением, что позволяет быстро и просто выбирать режимы и оптимальные параметры сварки. В новом дизайне аппарат получил дополнительную защитную решетку, установленную за передней панелью, для защиты от пыли и других внешних воздействий. Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 оснащен евроразъемом для быстрого и безопасного подключения сварочной горелки.