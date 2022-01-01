Сварочный полуавтомат инверторный Flama MIG 250-1 (4 ролика) - максимально мощный компактный полуавтомат с питанием от сети 220в пригодится тем, кто проводит монтажные, сборочные, выездные сварочные работы на токах до 250А (проволока 1,0-1.2мм). Моноблочное исполнение (источник питания совмещен с подающим механизмом) и вес 23кг позволяют свободно переносить аппарат.Flama MIG 250-1 - сварочный полуавтоматический инвертор - габариты внутреннего отсека позволяют использовать катушки диаметром до 300мм. Цифровой дисплей позволяет точно выставлять необходимые параметры, такие как сварочный ток (скорость подачи проволоки) и сварочное напряжение, контролировать их во время сварки. Дополнительная регулировка динамики дуги изменением индуктивности обеспечивает ее отличную стабильность на малых токах.Аппараты по умолчанию оснащаются 4-роликовым подающим механизмом с мощным электромотором и алюминиевым литым корпусом, что обеспечивает длительную эксплуатацию, возможность использовать мягкие проволоки типа порошковой или алюминиевой с минимальным прижатием без деформацииИнверторный сварочный аппарат Flama MIG 250-1 построен на IGBT транзисторах, электронные компоненты защищены от запыления благодаря "умной" системе охлаждения с туннельной компоновкой. Платы покрыты дополнительным слоем лака, каждый аппарат проверяется на пробой напряжением 440 Вольт, класс изоляции H.