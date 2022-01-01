Сварочный полуавтомат инверторный Flama MIG 315 (4 ролика) - мощный компактный полуавтомат с питанием от сети 380в пригодится тем, кто проводит монтажные, сборочные сварочные работы проволокой до 1.2мм включительно. Моноблочное исполнение (источник питания совмещен с подающим механизмом) и вес 25кг позволяют свободно переносить аппарат. Максимальный ток 315А позволяет выходить на струйный перенос без брызг на проволоке 1.2 мм, что уже позволяет использовать этот аппарат в серийном производстве металлоконструкций наряду с аппаратами классом выше.Flama MIG 315 - сварочный полуавтоматический инвертор со встроенным механизмом подачи проволоки, габариты внутреннего отсека позволяют использовать катушки диаметром до 300мм. Цифровой дисплей позволяет точно выставлять необходимые параметры, такие как сварочный ток (скорость подачи проволоки) и сварочное напряжение, контролировать их во время сварки. Дополнительная регулировка динамики дуги изменением индуктивности обеспечивает ее отличную стабильность на малых токах.Аппараты по умолчанию оснащаются 4-роликовым подающим механизмом с мощным электромотором и алюминиевым литым корпусом, что обеспечивает длительную эксплуатацию, возможность использовать мягкие проволоки типа порошковой или алюминиевой с минимальным прижатием без деформацииИнверторный сварочный аппарат Flama MIG 315 построен на IGBT транзисторах, электронные компоненты защищены от запыления благодаря "умной" системе охлаждения с туннельной компоновкой. Платы покрыты дополнительным слоем лака, каждый аппарат проверяется на пробой напряжением 550 Вольт, класс изоляции H.