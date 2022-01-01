Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F+MMA 380 В
Арт. X131101330
Характеристики
|
Производитель
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
|
Сварка алюминия
|Нет
|
Розетка 36 В
|Нет
|
Режим импульсной сварки
|Нет
- Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F 8001160 - это надежное мобильное устройство, которое предназначено для интенсивной эксплуатации в автосервисах, на строительных площадках, а также в металлообрабатывающих цехах. Рабочее напряжение агрегата - 380 В. Использование данной модели безопасно для сварщика и окружающей среды - электромагнитные шумы минимальны. Аппарат прекрасно подходит для сварки деталей и заготовок выполненных из легированной, низкоуглеродистой, а также нержавеющей сталей. Для обеспечения продолжительной и бесперебойной работы применяются инверсионные технологии, позволяющие преобразовать переменный ток в постоянный.
Преимущества
- Удобство конструкции. На передней панели агрегата расположены практически все органы управления устройством - регуляторы сварочного тока, индикаторы, показывающие состояние прибора, а также цифровой дисплей, - что значительно облегчает оператору настройку рабочих параметров агрегата
- Быстрое подключение. Специальные разъемы аппарата дают возможность оператору быстро и надежно подключить рабочие кабели к устройству
- Удобная транспортировка. Наличие в конструкции cварочного полуавтомата КЕДР MIG-500F 8001160 четырех колес большого диаметра значительно облегчает процесс перевозки аппарата с одного рабочего места на другое
- Стабильная скорость подачи проволоки
- Гарантированно стабильная сварочная дуга
- Портативность
- Энергосберегающие технологии
- Минимальные электромагнитные шумы
- Возможность установки блока водяного охлаждения (встраиваемый, приобретается отдельно)
- Мощность - 9.8 кВА
- Преобразование переменного тока частотой 50/60 Гц в постоянный ток
- Электронная схема катушки индуктивности
- Минимальное разбрызгивание металла
- Легкий поджиг дуги
- Увеличение глубины сварочной ванны
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки