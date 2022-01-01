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Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F+MMA 380 В
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F+MMA 380 В
    Арт. X131101330
    Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F+MMA 380 В

      Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F+MMA 380 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101330

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F 8001160 - это надежное мобильное устройство, которое предназначено для интенсивной эксплуатации в автосервисах, на строительных площадках, а также в металлообрабатывающих цехах. Рабочее напряжение агрегата - 380 В. Использование данной модели безопасно для сварщика и окружающей среды - электромагнитные шумы минимальны. Аппарат прекрасно подходит для сварки деталей и заготовок выполненных из легированной, низкоуглеродистой, а также нержавеющей сталей. Для обеспечения продолжительной и бесперебойной работы применяются инверсионные технологии, позволяющие преобразовать переменный ток в постоянный.

        Преимущества

        • Удобство конструкции. На передней панели агрегата расположены практически все органы управления устройством - регуляторы сварочного тока, индикаторы, показывающие состояние прибора, а также цифровой дисплей, - что значительно облегчает оператору настройку рабочих параметров агрегата
        • Быстрое подключение. Специальные разъемы аппарата дают возможность оператору быстро и надежно подключить рабочие кабели к устройству
        • Удобная транспортировка. Наличие в конструкции cварочного полуавтомата КЕДР MIG-500F 8001160 четырех колес большого диаметра значительно облегчает процесс перевозки аппарата с одного рабочего места на другое
        • Стабильная скорость подачи проволоки
        • Гарантированно стабильная сварочная дуга
        • Портативность
        • Энергосберегающие технологии
        • Минимальные электромагнитные шумы
        • Возможность установки блока водяного охлаждения (встраиваемый, приобретается отдельно)
        • Мощность - 9.8 кВА
        • Преобразование переменного тока частотой 50/60 Гц в постоянный ток
        • Электронная схема катушки индуктивности
        • Минимальное разбрызгивание металла
        • Легкий поджиг дуги
        • Увеличение глубины сварочной ванны
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки