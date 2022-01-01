Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F+MMA 380 В

Преимущества

Удобство конструкции. На передней панели агрегата расположены практически все органы управления устройством - регуляторы сварочного тока, индикаторы, показывающие состояние прибора, а также цифровой дисплей, - что значительно облегчает оператору настройку рабочих параметров агрегата

Быстрое подключение. Специальные разъемы аппарата дают возможность оператору быстро и надежно подключить рабочие кабели к устройству

Удобная транспортировка. Наличие в конструкции cварочного полуавтомата КЕДР MIG-500F 8001160 четырех колес большого диаметра значительно облегчает процесс перевозки аппарата с одного рабочего места на другое

Стабильная скорость подачи проволоки

Гарантированно стабильная сварочная дуга

Портативность

Энергосберегающие технологии

Минимальные электромагнитные шумы

Возможность установки блока водяного охлаждения (встраиваемый, приобретается отдельно)

Мощность - 9.8 кВА

Преобразование переменного тока частотой 50/60 Гц в постоянный ток

Электронная схема катушки индуктивности

Минимальное разбрызгивание металла

Легкий поджиг дуги

Увеличение глубины сварочной ванны

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-500F 8001160 - это надежное мобильное устройство, которое предназначено для интенсивной эксплуатации в автосервисах, на строительных площадках, а также в металлообрабатывающих цехах. Рабочее напряжение агрегата - 380 В. Использование данной модели безопасно для сварщика и окружающей среды - электромагнитные шумы минимальны. Аппарат прекрасно подходит для сварки деталей и заготовок выполненных из легированной, низкоуглеродистой, а также нержавеющей сталей. Для обеспечения продолжительной и бесперебойной работы применяются инверсионные технологии, позволяющие преобразовать переменный ток в постоянный.