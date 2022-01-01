Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-303 380В
Арт. X131101196
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Описание:Область применения сварочного полуавтомата ПДГ-303 «Корунд»: серийное производство металлоконструкций, металлической мебели, систем вентиляции с преимущественным использованием проволоки 1,0-1,2 мм.
Преимущества:
- Привод подачи проволоки 65Вт с зубчатым зацеплением фирмы Tbi обеспечивает длительную интенсивную работу с проволокой 0,8-1,2 мм;
- 28 ступеней сварочного напряжения позволяют точно подобрать режим сварки;
- Выпрямительный блок «SCOMES» (Италия) с запасом по мощности (350 А) и пневмоклапан «CAMOZZI» обеспечивают высокую надежность работы полуавтомата;
- Мощный силовой трансформатор обеспечивает стабильное горение дуги;
- Термозащита обеспечивает отключение схемы при перегреве;
- Защита от короткого замыкания;
- Тележка на поворотных колёсах с площадкой под баллон.