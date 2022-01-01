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Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-303 380В
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-303 380В
    Арт. X131101196
    Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-303 380В

      Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-303 380В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101196

      Характеристики

      Производитель
      		Корунд
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Область применения сварочного полуавтомата ПДГ-303 «Корунд»: серийное производство металлоконструкций, металлической мебели, систем вентиляции с преимущественным использованием проволоки 1,0-1,2 мм.

        Преимущества:

        • Привод подачи проволоки 65Вт с  зубчатым зацеплением фирмы Tbi обеспечивает длительную интенсивную работу с проволокой 0,8-1,2 мм;
        • 28 ступеней сварочного напряжения позволяют точно подобрать режим сварки;
        • Выпрямительный блок  «SCOMES» (Италия) с запасом по мощности (350 А) и пневмоклапан «CAMOZZI» обеспечивают высокую надежность работы полуавтомата;
        • Мощный силовой трансформатор обеспечивает стабильное горение дуги;
        • Термозащита обеспечивает отключение схемы при перегреве;
        • Защита от короткого замыкания;
        • Тележка на поворотных колёсах с площадкой под баллон.