Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-350 380В 3-ф
Арт. X131101197
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Сварочный полуавтомат ПДГ-350 Корунд служит для MIG-MAG сварки металлических конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей проволокой Св-08Г2С, ER70S-6 и другими марками в среде СО2, его смесях и в среде аргона. Сварка осуществляется постоянным током обратной полярности.
Преимущества
- Привод подачи проволоки четырёхроликовый с зубчатым зацеплением фирмы Tbi обеспечивает длительную интенсивную работу с проволокой 0,8-1,2 мм
- 28 ступеней сварочного напряжения позволяют точно подобрать режим сварки
- Двухступенчатый дроссель позволяет оптимизировать горение дуги на малых и больших токах
- Выпрямительный блок «SCOMES» (Италия) с запасом по мощности (400А) гарантирует высокую надежность работы полуавтомата
- Мощный силовой трансформатор обеспечивает стабильное горение дуги
- Термозащита отключает схему при перегреве или неисправности вентиляторов охлаждения
- Тележка на поворотных колёсах с площадкой под баллон