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Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-350 380В 3-ф
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-350 380В 3-ф
    Арт. X131101197

      Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-350 380В 3-ф

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101197

      Характеристики

      Производитель
      		Корунд
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат ПДГ-350 Корунд служит для MIG-MAG сварки металлических конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей проволокой Св-08Г2С, ER70S-6 и другими марками в среде СО2, его смесях и в среде аргона. Сварка осуществляется постоянным током обратной полярности.

        Преимущества

        • Привод подачи проволоки четырёхроликовый с зубчатым зацеплением фирмы Tbi обеспечивает длительную интенсивную работу с проволокой 0,8-1,2 мм
        • 28 ступеней сварочного напряжения позволяют точно подобрать режим сварки
        • Двухступенчатый дроссель позволяет оптимизировать горение дуги на малых и больших токах
        • Выпрямительный блок «SCOMES» (Италия) с запасом по мощности (400А) гарантирует высокую надежность работы полуавтомата
        • Мощный силовой трансформатор обеспечивает стабильное горение дуги
        • Термозащита отключает схему при перегреве или неисправности вентиляторов охлаждения
        • Тележка на поворотных колёсах с площадкой под баллон