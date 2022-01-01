Сварочный полуавтомат КОРУНД ПДГ-350 380В 3-ф

Преимущества

Привод подачи проволоки четырёхроликовый с зубчатым зацеплением фирмы Tbi обеспечивает длительную интенсивную работу с проволокой 0,8-1,2 мм

28 ступеней сварочного напряжения позволяют точно подобрать режим сварки

Двухступенчатый дроссель позволяет оптимизировать горение дуги на малых и больших токах

Выпрямительный блок «SCOMES» (Италия) с запасом по мощности (400А) гарантирует высокую надежность работы полуавтомата

Мощный силовой трансформатор обеспечивает стабильное горение дуги

Термозащита отключает схему при перегреве или неисправности вентиляторов охлаждения

Тележка на поворотных колёсах с площадкой под баллон

Сварочный полуавтомат ПДГ-350 Корунд служит для MIG-MAG сварки металлических конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей проволокой Св-08Г2С, ER70S-6 и другими марками в среде СО2, его смесях и в среде аргона. Сварка осуществляется постоянным током обратной полярности.