Сварочный полуавтомат MIG D-MIG 420S

Преимущества

Оснащен автоматически регулируемым отжигом, что предотвращает прилипание проволоки к свариваемым деталям

Оснащен плавной регулировкой тока, позволяющей без особых усилий получить ровный и четкий шов

При выключении аппарата память автоматически сохраняет текущие рабочие настройки, что позволяет продолжить работу без задержки

Встроенный вентилятор

Защита от температурной перегрузки

Опция, позволяющая проводить работы от генератора электрического тока с соответствующей мощностью

Ударопрочный корпус защищает внутренние детали агрегата от ударов и повреждений

Встроенная система стабилизации напряжения значительно продлевает срок службы

Главной особенностью полуавтомата DECA D-MIG 420S является отличные эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы. Аппарат пригоден для сварки постоянным током различных черных металлов, цветных металлов, а также их сплавов, в аргоновой или углекислой среде. Работа осуществляется направленной вдоль шва проволокой, а газ подается в рабочую область автоматически.