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Сварочный полуавтомат MIG D-MIG 420S
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат MIG D-MIG 420S
    Арт. X131101273
    Сварочный полуавтомат MIG D-MIG 420S

      Сварочный полуавтомат MIG D-MIG 420S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101273

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Главной особенностью полуавтомата DECA D-MIG 420S является отличные эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы. Аппарат пригоден для сварки постоянным током различных черных металлов, цветных металлов, а также их сплавов, в аргоновой или углекислой среде. Работа осуществляется направленной вдоль шва проволокой, а газ подается в рабочую область автоматически.

        Преимущества

        • Оснащен автоматически регулируемым отжигом, что предотвращает прилипание проволоки к свариваемым деталям
        • Оснащен плавной регулировкой тока, позволяющей без особых усилий получить ровный и четкий шов
        • При выключении аппарата память автоматически сохраняет текущие рабочие настройки, что позволяет продолжить работу без задержки
        • Встроенный вентилятор
        • Защита от температурной перегрузки
        • Опция, позволяющая проводить работы от генератора электрического тока с соответствующей мощностью
        • Ударопрочный корпус защищает внутренние детали агрегата от ударов и повреждений
        • Встроенная система стабилизации напряжения значительно продлевает срок службы