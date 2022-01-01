Сварочный полуавтомат MIG D-MIG 420S
Арт. X131101273
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Главной особенностью полуавтомата DECA D-MIG 420S является отличные эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы. Аппарат пригоден для сварки постоянным током различных черных металлов, цветных металлов, а также их сплавов, в аргоновой или углекислой среде. Работа осуществляется направленной вдоль шва проволокой, а газ подается в рабочую область автоматически.
Преимущества
- Оснащен автоматически регулируемым отжигом, что предотвращает прилипание проволоки к свариваемым деталям
- Оснащен плавной регулировкой тока, позволяющей без особых усилий получить ровный и четкий шов
- При выключении аппарата память автоматически сохраняет текущие рабочие настройки, что позволяет продолжить работу без задержки
- Встроенный вентилятор
- Защита от температурной перегрузки
- Опция, позволяющая проводить работы от генератора электрического тока с соответствующей мощностью
- Ударопрочный корпус защищает внутренние детали агрегата от ударов и повреждений
- Встроенная система стабилизации напряжения значительно продлевает срок службы