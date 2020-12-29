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Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
4.8
20
16 490 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Арт. X1311011107
    4.8
    20
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135

      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135

      16 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1311011107
      4.8
      20

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      16 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полуавтоматический сварочный инвертор Ресанта САИПА 135, с функцией ММА - предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа - углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. Среди сварочных аппаратов практичными, удобными и многофункциональными являются сварочные полуавтоматы марки Ресанта. Их положительной особенностью признана возможность без усиления дополнительными элементами качественно выполнять сварку как цветного, так и черного металлов. Считается, что полуавтоматическое оборудование весьма просто освоить даже новичку.

        Преимущества

        • Дополнительно оборудована функция сварки ММА (помимо MIG/MAG)
        • Класс защиты IP 21 - защита от крупных частиц и отвесных дождевых капель
        • Защита от перегрева и пониженного напряжения сети, что позволяет уберечь аппарат от поломки
        • Горелка несъемная