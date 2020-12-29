Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-135

Преимущества

Дополнительно оборудована функция сварки ММА (помимо MIG/MAG)

Класс защиты IP 21 - защита от крупных частиц и отвесных дождевых капель

Защита от перегрева и пониженного напряжения сети, что позволяет уберечь аппарат от поломки

Горелка несъемная



Полуавтоматический сварочный инвертор Ресанта САИПА 135, с функцией ММА - предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа - углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. Среди сварочных аппаратов практичными, удобными и многофункциональными являются сварочные полуавтоматы марки Ресанта. Их положительной особенностью признана возможность без усиления дополнительными элементами качественно выполнять сварку как цветного, так и черного металлов. Считается, что полуавтоматическое оборудование весьма просто освоить даже новичку.