Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220

Преимущества

IGBT платформа

Тоннельная система охлаждения

Встроенная защита от перегрева

Регулировка величины сварочного тока и скорости подачи проволоки

Удобство транспортировки

Небольшой вес

Малые габариты

Инверторный полуавтоматический сварочный аппарат Ресанта САИПА 220 предназначен для проведения сварки металлической проволокой в среде защитного газа в полуавтоматическом режиме, а также ручным дуговым способом. Удобные разъемы обеспечивают простоту подключения газового баллона и горелки. Сварочный ток регулируется в диапазоне от 30 до 220 А в режиме MIG/MAG, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. В ручном режиме ток регулируется в пределах 15 - 220А. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.