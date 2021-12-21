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Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
4.8
11
25 590 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
    Арт. X1311011156
    4.8
    11
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
    Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220

      Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220

      25 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1311011156
      4.8
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      25 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный полуавтоматический сварочный аппарат Ресанта САИПА 220 предназначен для проведения сварки металлической проволокой в среде защитного газа в полуавтоматическом режиме, а также ручным дуговым способом. Удобные разъемы обеспечивают простоту подключения газового баллона и горелки. Сварочный ток регулируется в диапазоне от 30 до 220 А в режиме MIG/MAG, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. В ручном режиме ток регулируется в пределах 15 - 220А. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.

        Преимущества

        • IGBT платформа
        • Тоннельная система охлаждения
        • Встроенная защита от перегрева
        • Регулировка величины сварочного тока и скорости подачи проволоки
        • Удобство транспортировки
        • Небольшой вес
        • Малые габариты