Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-220
Арт. X1311011156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Нет
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- Инверторный полуавтоматический сварочный аппарат Ресанта САИПА 220 предназначен для проведения сварки металлической проволокой в среде защитного газа в полуавтоматическом режиме, а также ручным дуговым способом. Удобные разъемы обеспечивают простоту подключения газового баллона и горелки. Сварочный ток регулируется в диапазоне от 30 до 220 А в режиме MIG/MAG, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. В ручном режиме ток регулируется в пределах 15 - 220А. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.
Преимущества
- IGBT платформа
- Тоннельная система охлаждения
- Встроенная защита от перегрева
- Регулировка величины сварочного тока и скорости подачи проволоки
- Удобство транспортировки
- Небольшой вес
- Малые габариты