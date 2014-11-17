Преимущества

Смена полярности тока

Тестовая продувка газа

Дожигание проволоки

Сварка алюминия

Сварка ММА

Компактные размеры, малый вес

Изоляция прибора выдерживает температуру до 155 0С





Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219) - предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Устройство обладает высокопрочным корпусом с легко снимаемой дверцей, которая обеспечивает быстрый доступ к рабочим элементам и механизмам. Аппарат оснащен эффективным вентилятором, исключающим вероятность перегрева устройства и, как следствие, увеличивающим время его беспрерывной работы.