Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
Арт. X131101312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219) - предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Устройство обладает высокопрочным корпусом с легко снимаемой дверцей, которая обеспечивает быстрый доступ к рабочим элементам и механизмам. Аппарат оснащен эффективным вентилятором, исключающим вероятность перегрева устройства и, как следствие, увеличивающим время его беспрерывной работы.
Преимущества
- Смена полярности тока
- Тестовая продувка газа
- Дожигание проволоки
- Сварка алюминия
- Сварка ММА
- Компактные размеры, малый вес
- Изоляция прибора выдерживает температуру до 155 0С