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Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
5.0
2
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
    Арт. X131101312
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
    Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
    Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
    Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
    Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
    Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
      Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
      Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
      Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
      Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
      Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)
      Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)

      Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131101312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Да
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Сварог Easy MIG 160 (N219) - предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Устройство обладает высокопрочным корпусом с легко снимаемой дверцей, которая обеспечивает быстрый доступ к рабочим элементам и механизмам. Аппарат оснащен эффективным вентилятором, исключающим вероятность перегрева устройства и, как следствие, увеличивающим время его беспрерывной работы.

        Преимущества

        • Смена полярности тока
        • Тестовая продувка газа
        • Дожигание проволоки
        • Сварка алюминия
        • Сварка ММА
        • Компактные размеры, малый вес
        • Изоляция прибора выдерживает температуру до 155 0С