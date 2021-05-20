Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
5.0
6
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
    Арт. X131101264
    5.0
    6
    Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
    Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
    Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
    Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
    Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
    Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
      Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
      Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
      Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
      Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
      Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
      Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В

      Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131101264
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

      Похожие товары с Степень защиты

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92) предназначена для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Режим обратной полярности позволяет также осуществлять сварку порошковой проволокой (FCAW) без защитного газа. Для удобства использования аппараты оснащены тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.

        Преимущества

        • Холостой прогон проволоки
        • Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
        • Дисплей индикации
        • Розетка 36 В для подогрева газа
        • ММА сварка
        • Смена полярности