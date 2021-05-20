Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В
Арт. X131101264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Нет
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- Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92) предназначена для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Режим обратной полярности позволяет также осуществлять сварку порошковой проволокой (FCAW) без защитного газа. Для удобства использования аппараты оснащены тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.
Преимущества
- Холостой прогон проволоки
- Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
- Дисплей индикации
- Розетка 36 В для подогрева газа
- ММА сварка
- Смена полярности