Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92), 380 В

Преимущества

Холостой прогон проволоки

Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм

Дисплей индикации

Розетка 36 В для подогрева газа

ММА сварка

Смена полярности

Сварочный инвертор Сварог Mig 2500 (J92) предназначена для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Режим обратной полярности позволяет также осуществлять сварку порошковой проволокой (FCAW) без защитного газа. Для удобства использования аппараты оснащены тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.