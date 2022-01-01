Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 3500 (J72)

Сварог MIG 3500 (J72)- инверторный сварочный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG / MAG), с возможностью ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW). Аппарат построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме. Данная технология позволяет получать максимальную мощность и длительное включение аппарата при его минимальных размерах и массе.Технические характеристики:Напряжение питающей сети 380±15% ВСила тока 50–350 АЧастота питающей сети 50/60 ГцВес 29 источник кгГабаритные размеры 595*285*470 ммСтепень защиты IP21SКласс изоляции FКоэффициент мощности 0,93КПД 85 %ПВ 60 %Напряжение холостого хода 65 ВПотребляемая мощность 15 кВАПотребляемый ток 22,9 АПВ 100% 271 АСварочный ток MIG/ММА 50–350 / 20–350 АДиапазон рабочего напряжения 16,5–34,0 ВСкорость подачи проволоки 1,5–16,0 м/минДиаметр сварочной проволоки 0,8 / 1,0 / 1,2 ммДопустимый вес катушки 15 кгРасположение подающего устройства/катушки турель/снаружиКоличество роликов 4 штКомплектация:Горелка MB 36KDE (3 м)Обратный кабель КГ50*1 с клеммой заземления 3 мКабельный наконечник ОКС 35–50Комплект роликов и наконечниковЖгут кабелей 4 м: управления КРШУ 7*1, силовой КГ 50*1Шланг газовый