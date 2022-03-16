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Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
5.0
1
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Арт. X131101318
    5.0
    1
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
    Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)

      Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131101318
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222) - это универсальные источники сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA).

        Преимущества

        • Регулировка индуктивности
        • Холостой прогон проволоки
        • Функции дожигания сварочной проволоки
        • Плавное угасание дуги
        • Сварка алюминия
        • Сварка MMA
        • Два дисплея индикации и постоянный контроль динамических параметров
        • Оптимальная система вентиляции для продолжительной бесперебойной работы
        • Прочная мобильная конструкция
        • Выносное подающее устройство для катушек и возможностью использования удлинителя до 30 м
        • Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм