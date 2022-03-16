Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222)
Арт. X131101318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Нет
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- Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222) - это универсальные источники сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA).
Преимущества
- Регулировка индуктивности
- Холостой прогон проволоки
- Функции дожигания сварочной проволоки
- Плавное угасание дуги
- Сварка алюминия
- Сварка MMA
- Два дисплея индикации и постоянный контроль динамических параметров
- Оптимальная система вентиляции для продолжительной бесперебойной работы
- Прочная мобильная конструкция
- Выносное подающее устройство для катушек и возможностью использования удлинителя до 30 м
- Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм