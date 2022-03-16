Преимущества

Регулировка индуктивности

Холостой прогон проволоки

Функции дожигания сварочной проволоки

Плавное угасание дуги

Сварка алюминия

Сварка MMA

Два дисплея индикации и постоянный контроль динамических параметров

Оптимальная система вентиляции для продолжительной бесперебойной работы

Прочная мобильная конструкция

Выносное подающее устройство для катушек и возможностью использования удлинителя до 30 м

Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм

Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 3500 (N222) - это универсальные источники сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA).