Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 5000 (J91)
Арт. X131101283
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Аппарат MIG 5000 (J91) — это универсальные источники сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA).
Преимущества
- Регулировка индуктивности
- Холостой прогон проволоки
- Смена полярности
- Дожигание сварочной проволоки
- Плавное угасание дуги
- Сварка MMA
- Два дисплея индикации и постоянный контроль динамических параметров
- Оптимальная система вентиляции для продолжительной бесперебойной работы
- Прочная мобильная конструкция
- Выносное подающее устройство для катушек до 15 кг и возможностью использования удлинителя до 30 м