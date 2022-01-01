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Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 5000 (J91)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 5000 (J91)
    Арт. X131101283

      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 5000 (J91)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101283

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат MIG 5000 (J91) — это универсальные источники сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA).

        Преимущества

        • Регулировка индуктивности
        • Холостой прогон проволоки
        • Смена полярности
        • Дожигание сварочной проволоки
        • Плавное угасание дуги
        • Сварка MMA
        • Два дисплея индикации и постоянный контроль динамических параметров
        • Оптимальная система вентиляции для продолжительной бесперебойной работы
        • Прочная мобильная конструкция
        • Выносное подающее устройство для катушек до 15 кг и возможностью использования удлинителя до 30 м