Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 5000 (J91)

Преимущества

Регулировка индуктивности

Холостой прогон проволоки

Смена полярности

Дожигание сварочной проволоки

Плавное угасание дуги

Сварка MMA

Два дисплея индикации и постоянный контроль динамических параметров

Оптимальная система вентиляции для продолжительной бесперебойной работы

Прочная мобильная конструкция

Выносное подающее устройство для катушек до 15 кг и возможностью использования удлинителя до 30 м

Аппарат MIG 5000 (J91) — это универсальные источники сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA).