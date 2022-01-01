Сварочный полуавтомат ЮГПРИБОР Циклон ПДГ-200ДАВ

Полуавтомат ПДГ-200ДАВ ЮГПРИБОР предназначен для дуговой сварки стальных конструкций толщиной от 0,5 до 7,0 мм плавящимся электродом стальной сварочной проволокой диаметром 0,8 … 1,2 мм в среде защитного газа (СО2) или активированной порошковой проволокой тех же диаметров.Настоящая модель имеет евроразъем для подключения сварочной горелки к механизму подачи сварочной проволоки.Технические характеристики:Напряжение питающей сети, В 1 фаза 220±10% 50 ГцМаксимальная потребляемая мощность, кВт 5,5Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 20Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-31Пределы изменения сварочного тока, А 40-200Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 6+6Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1,2Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5Задержка выключения газа, сек (не менее) 1Режим пуска и прогрева (+12В)Максимальный ток сварки, А 100Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 40-64Применяемый сварочный электрод, мм 2,5-3,0Габаритные размеры, мм (не более) 450 x 260 x 390Масса, кг 30Комплектация: кабель массы с зажимом держатель под еврокатушку встроенный вентилятор принудительного охлаждения паспорт/руководство по эксплуатации гофрокороб