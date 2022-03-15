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Сварочный аппарат Telwin Quality 220 AC/DC
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Telwin Quality 220 AC/DC
    Арт. 709318
    5.0
    2
    Сварочный аппарат Telwin Quality 220 AC/DC

      Сварочный аппарат Telwin Quality 220 AC/DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 709318
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Telwin
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. мощность, кВт
      		6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220, 380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат Telwin Quality 220 AC/DC предназначен для сварки всеми видами электродов методом ММА. Данный метод сварки отличается мобильностью и экономичностью. Аппарат работает как с переменным, так и с постоянным током 230-400 В, что значительно повышает универсальность его применения. Небольшой вес делает аппарат более мобильным.

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение
        • Изготовлен по стандартам ЕС
        • Широкий диапазон тока
        • Рутиловые или основные электроды
        • Термостат
        • Непрерывное регулирование тока сварки
        • Прочный металлический корпус
        • Работает с постоянным и переменным током