Сварочный аппарат Telwin Quality 220 AC/DC
Арт. 709318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. мощность, кВт
|6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220, 380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|55
- Сварочный аппарат Telwin Quality 220 AC/DC предназначен для сварки всеми видами электродов методом ММА. Данный метод сварки отличается мобильностью и экономичностью. Аппарат работает как с переменным, так и с постоянным током 230-400 В, что значительно повышает универсальность его применения. Небольшой вес делает аппарат более мобильным.
Преимущества
- Воздушное охлаждение
- Изготовлен по стандартам ЕС
- Широкий диапазон тока
- Рутиловые или основные электроды
- Термостат
- Непрерывное регулирование тока сварки
- Прочный металлический корпус
- Работает с постоянным и переменным током