Преимущества

Воздушное охлаждение

Изготовлен по стандартам ЕС

Широкий диапазон тока

Рутиловые или основные электроды

Термостат

Непрерывное регулирование тока сварки

Прочный металлический корпус

Работает с постоянным и переменным током

Сварочный аппарат Telwin Quality 220 AC/DC предназначен для сварки всеми видами электродов методом ММА. Данный метод сварки отличается мобильностью и экономичностью. Аппарат работает как с переменным, так и с постоянным током 230-400 В, что значительно повышает универсальность его применения. Небольшой вес делает аппарат более мобильным.