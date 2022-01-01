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Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
58 769 ₽
Аппараты аргоновой сварки tig
  • Персональная скидка
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Арт. О00000026161
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
  • Персональная скидка
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774

Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774

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58 769 ₽
за штуку
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  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000026161

Характеристики

Производитель
Кедр
Родина бренда
Россия
Тип охлаждения
воздушное
Метод сварки
MMA, TIG
Режим работы горелки
4-х тактный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
58 769 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Аппарат аргонодуговой сварки КЕДР UltraTIG-200P AC/DC, 220В является незаменимым универсальным инструментом любой мастерской или ремонтной бригады. Импульсный режим как переменным, так и постоянным током облегчает процесс сварки и помогает получить сварные соединения с постоянной глубиной проплавления, красивым внешним видом и равномерными геометрическими размерами. В любых условиях эксплуатации UltraTIG-200P AC/DC позволит реализовать самые смелые проекты не зависимо от свариваемого материала.

    Преимущества

    • Цифровая панель управления
    • Бесконтактный HF поджиг дуги
    • TIG сварка постоянным и переменным током
    • Широкий функционал линейной, импульсной, DC и AC TIG сварки
    • Возможность TIG сварки прихватками
    • Настройка времени спада тока и продувки газа
    • Возможность ММА сварки
    • Arc Force, Hot Start и Anti Stick при ММА сварке
    • Свариваемые металлы: конструкционные, низкоуглеродистые, низколегированные и высоколегированные стали, сплавы меди, никеля, алюминия и других цветных металлов