Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774

Аппарат аргонодуговой сварки КЕДР UltraTIG-200P AC/DC, 220В является незаменимым универсальным инструментом любой мастерской или ремонтной бригады. Импульсный режим как переменным, так и постоянным током облегчает процесс сварки и помогает получить сварные соединения с постоянной глубиной проплавления, красивым внешним видом и равномерными геометрическими размерами. В любых условиях эксплуатации UltraTIG-200P AC/DC позволит реализовать самые смелые проекты не зависимо от свариваемого материала.



Преимущества