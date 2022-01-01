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Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Арт. О00000026161
- Персональная скидка
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Арт. О00000026161
Характеристики
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Производитель
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип охлаждения
|воздушное
|
Метод сварки
|MMA, TIG
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Режим работы горелки
|4-х тактный
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- Аппарат аргонодуговой сварки КЕДР UltraTIG-200P AC/DC, 220В является незаменимым универсальным инструментом любой мастерской или ремонтной бригады. Импульсный режим как переменным, так и постоянным током облегчает процесс сварки и помогает получить сварные соединения с постоянной глубиной проплавления, красивым внешним видом и равномерными геометрическими размерами. В любых условиях эксплуатации UltraTIG-200P AC/DC позволит реализовать самые смелые проекты не зависимо от свариваемого материала.
Преимущества
- Цифровая панель управления
- Бесконтактный HF поджиг дуги
- TIG сварка постоянным и переменным током
- Широкий функционал линейной, импульсной, DC и AC TIG сварки
- Возможность TIG сварки прихватками
- Настройка времени спада тока и продувки газа
- Возможность ММА сварки
- Arc Force, Hot Start и Anti Stick при ММА сварке
- Свариваемые металлы: конструкционные, низкоуглеродистые, низколегированные и высоколегированные стали, сплавы меди, никеля, алюминия и других цветных металлов