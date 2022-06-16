Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25 - предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Аппарат работает от трёхфазной сети с напряжением 380В. Безопасный режим (VRD), при котором снижается напряжение холостого хода устройства, чтобы обезопасить работу в условиях повышенной влажности. Есть функция «ARCFORCE» (форсаж дуги) для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги. Функция горячего старта («HOTSTART») регулируемая.

Преимущества