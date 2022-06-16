Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
Арт. О00000013033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25 - предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Аппарат работает от трёхфазной сети с напряжением 380В. Безопасный режим (VRD), при котором снижается напряжение холостого хода устройства, чтобы обезопасить работу в условиях повышенной влажности. Есть функция «ARCFORCE» (форсаж дуги) для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги. Функция горячего старта («HOTSTART») регулируемая.
Преимущества
- Способен функционировать даже с малым напряжением от сети, не теряя стабильности дуги
- Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В
- На передней панели имеется лампочка-индикатор для защиты от внезапного перегрева
- Благодаря регулируемой функции «HOT START» аппарат автоматически повышает сварочный ток, что значительно облегчает начало сварочного процесса
- Прочный корпус, проверенная система защиты от внешних воздействий (класс защиты IP21)
- Охлаждение сварки за счет вертикальной установки платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением
- Функция «ANTI STICK» предотвращает залипание электрода
- Аппарат оснащен ручкой, что облегчает его транспортировку
- Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки