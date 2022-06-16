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Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
4.5
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
    Арт. О00000013033
    4.5
    2
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25

      Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013033
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор Ресанта САИ-315 65/25 - предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Аппарат работает от трёхфазной сети с напряжением 380В. Безопасный режим (VRD), при котором снижается напряжение холостого хода устройства, чтобы обезопасить работу в условиях повышенной влажности. Есть функция «ARCFORCE» (форсаж дуги) для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги. Функция горячего старта («HOTSTART») регулируемая.

        Преимущества

        • Способен функционировать даже с малым напряжением от сети, не теряя стабильности дуги
        • Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В
        • На передней панели имеется лампочка-индикатор для защиты от внезапного перегрева
        • Благодаря регулируемой функции «HOT START» аппарат автоматически повышает сварочный ток, что значительно облегчает начало сварочного процесса
        • Прочный корпус, проверенная система защиты от внешних воздействий (класс защиты IP21)
        • Охлаждение сварки за счет вертикальной установки платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением
        • Функция «ANTI STICK» предотвращает залипание электрода
        • Аппарат оснащен ручкой, что облегчает его транспортировку
        • Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки