Преимущества

Небольшой вес

Принудительное охлаждение

Высокое качество сварного шва

Индикация питания и термозащита

Высокотехнологичные функции (hotstart, antistick, arcforce)

Удобный цифровой дисплей

Эффективная система охлаждения

Сварочный инвертор FUBAG IR 160 предназначен для получения неразъемного соединения. Небольшой вес и малые габариты аппарата позволят с легкостью переносить его по рабочей площадке. На лицевой панели инвертора располагаются два световых индикатора, один из которых показывает включенное состояние аппарата, а другой загорается вследствие срабатывания термозащиты. Решетка охлаждения имеет наклонные ребра, что затрудняет попадание пыли и грязи внутрь корпуса.