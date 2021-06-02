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Сварочный инвертор Fubag IR 160
4.7
18
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Арт. X131102396
    4.7
    18
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
    Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160
      Сварочный инвертор Fubag IR 160

      Сварочный инвертор Fubag IR 160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102396
      4.7
      18

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор FUBAG IR 160 предназначен для получения неразъемного соединения. Небольшой вес и малые габариты аппарата позволят с легкостью переносить его по рабочей площадке. На лицевой панели инвертора располагаются два световых индикатора, один из которых показывает включенное состояние аппарата, а другой загорается вследствие срабатывания термозащиты. Решетка охлаждения имеет наклонные ребра, что затрудняет попадание пыли и грязи внутрь корпуса.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Принудительное охлаждение
        • Высокое качество сварного шва
        • Индикация питания и термозащита
        • Высокотехнологичные функции (hotstart, antistick, arcforce)
        • Удобный цифровой дисплей
        • Эффективная система охлаждения