Сварочный инвертор Fubag IR 160
Арт. X131102396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор FUBAG IR 160 предназначен для получения неразъемного соединения. Небольшой вес и малые габариты аппарата позволят с легкостью переносить его по рабочей площадке. На лицевой панели инвертора располагаются два световых индикатора, один из которых показывает включенное состояние аппарата, а другой загорается вследствие срабатывания термозащиты. Решетка охлаждения имеет наклонные ребра, что затрудняет попадание пыли и грязи внутрь корпуса.
Преимущества
- Небольшой вес
- Принудительное охлаждение
- Высокое качество сварного шва
- Индикация питания и термозащита
- Высокотехнологичные функции (hotstart, antistick, arcforce)
- Удобный цифровой дисплей
- Эффективная система охлаждения