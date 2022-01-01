Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
24 700 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
    Арт. О00000026411
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800

      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800

      24 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026411

      Характеристики

      Производитель
      		Аврора
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

      Похожие товары с Степень защиты

      24 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
      650 ₽
      5.0
      Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
      Углекислотный регулятор ПТК ОЛИМП УР-6 мини
      1 180 ₽
      5.0
      Углекислотный регулятор ПТК ОЛИМП УР-6 мини
      Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001711, 0.8 мм, 5 кг
      1 425 ₽
      4.5
      Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001711, 0.8 мм, 5 кг
      Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
      3 250 ₽
      5.0
      Регулятор углекислотный БАМЗ БУО-5 МИНИ
      Газовый баллон углекислотный 10 л.
      5 250 ₽
      4.7
      Газовый баллон углекислотный 10 л.
      Проволока сварочная самозащитная FoxWeld E71T-GS 4872 порошковая, D100, 0.8 мм, 0. 9 кг
      630 ₽
      5.0
      Проволока сварочная самозащитная FoxWeld E71T-GS 4872 порошковая, D100, 0.8 мм, 0. 9 кг
      Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)
      3 490 ₽
      5.0
      Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)
      Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
      899 ₽
      4.3
      Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Спрей против налипания брызг Binzel 192.0107, 400 мл
      350 ₽
      Спрей против налипания брызг Binzel 192.0107, 400 мл
      Сварочная маска Start 51ST777 (со светофильтром АСФ 777)
      999 ₽
      4.6
      Сварочная маска Start 51ST777 (со светофильтром АСФ 777)
      Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 (300 мл)
      Нет в наличии
      5.0
      Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 (300 мл)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 1800 представляет собой универсальную модель для сварки в трех режимах: MIG-MAG в защитном газе, NO GAS с использованием порошковой самозащитной проволоки и ММА покрытым электродом. Данная модель оборудована регулятором индуктивности. Это позволяет оптимально подобрать настройки динамики дуги, что актуально для работы с тонкими материалами и в прочих сложных условиях. Ручка на корпусе имеет эргономичную форму, что обеспечивает комфортную переноску аппарата одной рукой. Аппарат оснащён функцией MMA: Antistick - препятствует прокаливанию электрода при его залипании. Заданные на производстве Hot Start и Arc Force помогают при поджиге дуги и стабилизируют работу источника на малых токах. Простой и надёжный аналоговый принцип управления сварочной дугой знакомый большинству сварщиков позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра работ. Аппараты серии Динамика станут отличным помощником сварщика в быту, в гараже на небольшом производстве или в автосервисе.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения:  авторемонт, производство, строительство, монтаж металлоконструкций
        • Регулировка сварочного тока
        • Регулировка сварочного напряжения
        • Регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
        • Стабильный процесс даже при работе с металлом небольшой толщины в среде чистой углекислоты
        • Цельнометаллический механизм подачи проволоки
        • 2х и 4х-тактный режимы работы MIG-горелки
        • Универсальная опорная ось для работы с катушками D100 до 1кг и D200 до 5кг
        • Смена полярности для работы с порошковой проволокой без защитного газа
        • Широкий диапазон питающего напряжения от 170В до 250В в сети
        • Индикация сети и перегрева
        • Защита от перегрева