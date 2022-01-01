Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 1800
Арт. О00000026411
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
|
Сварка алюминия
|Нет
Похожие товары с Степень защиты
С этим товаром смотрят
- Сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 1800 представляет собой универсальную модель для сварки в трех режимах: MIG-MAG в защитном газе, NO GAS с использованием порошковой самозащитной проволоки и ММА покрытым электродом. Данная модель оборудована регулятором индуктивности. Это позволяет оптимально подобрать настройки динамики дуги, что актуально для работы с тонкими материалами и в прочих сложных условиях. Ручка на корпусе имеет эргономичную форму, что обеспечивает комфортную переноску аппарата одной рукой. Аппарат оснащён функцией MMA: Antistick - препятствует прокаливанию электрода при его залипании. Заданные на производстве Hot Start и Arc Force помогают при поджиге дуги и стабилизируют работу источника на малых токах. Простой и надёжный аналоговый принцип управления сварочной дугой знакомый большинству сварщиков позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра работ. Аппараты серии Динамика станут отличным помощником сварщика в быту, в гараже на небольшом производстве или в автосервисе.
Преимущества
- Широкая сфера применения: авторемонт, производство, строительство, монтаж металлоконструкций
- Регулировка сварочного тока
- Регулировка сварочного напряжения
- Регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- Стабильный процесс даже при работе с металлом небольшой толщины в среде чистой углекислоты
- Цельнометаллический механизм подачи проволоки
- 2х и 4х-тактный режимы работы MIG-горелки
- Универсальная опорная ось для работы с катушками D100 до 1кг и D200 до 5кг
- Смена полярности для работы с порошковой проволокой без защитного газа
- Широкий диапазон питающего напряжения от 170В до 250В в сети
- Индикация сети и перегрева
- Защита от перегрева