Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
Арт. О00000026157
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Да
|
Сварка алюминия
|Да
Похожие товары с Степень защиты
С этим товаром смотрят
- Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S – умное и многофункциональное устройство в компактном корпусе и современном дизайне. Аппарат оснащён функцией цифрового синергетического управления, что освобождает сварщика от необходимости ручного подбора пары ток-напряжение: специалисту достаточно выбрать материал, сечение проволоки и величину сварочного тока. Аппарат рекомендован в качестве мобильного универсального инструмента в частных хозяйствах, ремонтных мастерских и небольших производствах.
Преимущества
- Мобильность – полуавтомат относится к устройствам ком- пакт-класса и позволяет работать как на стационарных сварочных постах, так и на открытых монтажных площадках
- Многозадачность - наличие режимов TIG, MIG и MMA-сварки значительно расширяет спектр задач и материалов, с которыми вы можете работать
- Синергетическое управление – облегчает настройку аппарата в режиме MIG: вы настраиваете сварочный ток – аппарат устанавливает оптимальное напряжение автоматически
- Работа порошковыми проволоками - возможность изменения полярности позволяет работать самоза- щитными проволоками, что снимает необходимость использования газовых баллонов
- Пакет программ для сварки стали, нержавеющих сплавов, алюминия и меди