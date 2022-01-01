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Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
    Арт. О00000026157
    Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
    Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
    Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
    Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
      Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
      Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
      Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S
      Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S

      Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026157

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Да
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S – умное и многофункциональное устройство в компактном корпусе и современном дизайне. Аппарат оснащён функцией цифрового синергетического управления, что освобождает сварщика от необходимости ручного подбора пары ток-напряжение: специалисту достаточно выбрать материал, сечение проволоки и величину сварочного тока. Аппарат рекомендован в качестве мобильного универсального инструмента в частных хозяйствах, ремонтных мастерских и небольших производствах.

        Преимущества

        • Мобильность – полуавтомат относится к устройствам ком- пакт-класса и позволяет работать как на стационарных сварочных постах, так и на открытых монтажных площадках
        • Многозадачность - наличие режимов TIG, MIG и MMA-сварки значительно расширяет спектр задач и материалов, с которыми вы можете работать
        • Синергетическое управление – облегчает настройку аппарата в режиме MIG: вы настраиваете сварочный ток – аппарат устанавливает оптимальное напряжение автоматически
        • Работа порошковыми проволоками - возможность изменения полярности позволяет работать самоза- щитными проволоками, что снимает необходимость использования газовых баллонов
        • Пакет программ для сварки стали, нержавеющих сплавов, алюминия и меди