Преимущества

Мобильность – полуавтомат относится к устройствам ком- пакт-класса и позволяет работать как на стационарных сварочных постах, так и на открытых монтажных площадках

Многозадачность - наличие режимов TIG, MIG и MMA-сварки значительно расширяет спектр задач и материалов, с которыми вы можете работать

Синергетическое управление – облегчает настройку аппарата в режиме MIG: вы настраиваете сварочный ток – аппарат устанавливает оптимальное напряжение автоматически

Работа порошковыми проволоками - возможность изменения полярности позволяет работать самоза- щитными проволоками, что снимает необходимость использования газовых баллонов

Пакет программ для сварки стали, нержавеющих сплавов, алюминия и меди



Сварочный инвертор Кедр AlphaMIG-200S – умное и многофункциональное устройство в компактном корпусе и современном дизайне. Аппарат оснащён функцией цифрового синергетического управления, что освобождает сварщика от необходимости ручного подбора пары ток-напряжение: специалисту достаточно выбрать материал, сечение проволоки и величину сварочного тока. Аппарат рекомендован в качестве мобильного универсального инструмента в частных хозяйствах, ремонтных мастерских и небольших производствах.