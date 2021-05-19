Преимущества

Легкая настройка параметров сварки MIG/MAG, синергетическое управление одним регулятором

Возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности

2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой

Легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата

Цифровой дисплей для отображения параметров сварки

Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения

Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока

Полная комплектация сварочных аксессуаров для всех режимов сварки

Современный дизайн

Сварочный полуавтомат START PRO WEGA 200 miniMIG 2W202 – это новый уменьшенный корпус, новые характеристики сварочной дуги и более легкое управление. Новая модель предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, для ручной дуговой сварки штучными электродами MMA. Теперь полуавтомат имеет полностью синергетическое управление, для настройки всех параметров используется всего 1 регулятор. Аппарат сам подберет необходимые значения для идеального шва.