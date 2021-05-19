Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Арт. О00000025376
Характеристики
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Производитель
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КПД, Процентов
|85
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Сварочный провод аппарата
|DX50
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Степень защиты аппарата
|IP 21S
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Режим работы горелки 2-х тактный / 4-х тактный
|2-х тактный / 4-х тактный
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- Сварочный полуавтомат START PRO WEGA 200 miniMIG 2W202 – это новый уменьшенный корпус, новые характеристики сварочной дуги и более легкое управление. Новая модель предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, для ручной дуговой сварки штучными электродами MMA. Теперь полуавтомат имеет полностью синергетическое управление, для настройки всех параметров используется всего 1 регулятор. Аппарат сам подберет необходимые значения для идеального шва.
Преимущества
- Легкая настройка параметров сварки MIG/MAG, синергетическое управление одним регулятором
- Возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности
- 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой
- Легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата
- Цифровой дисплей для отображения параметров сварки
- Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
- Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
- Полная комплектация сварочных аксессуаров для всех режимов сварки
- Современный дизайн