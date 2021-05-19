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Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
5.0
1
29 439 ₽
32 700 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Арт. О00000025376
5.0
1
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202
Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202

Сварочный полуавтомат Start Pro Wega 200 miniMig 2W202

  • -3 261 ₽
29 439 ₽
32 700 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 32 700 ₽
Получить ещё скидку
-3 639 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 629 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000025376
5.0
1

Характеристики

Производитель
Start
КПД, Процентов
85
Сварочный провод аппарата
DX50
Степень защиты аппарата
IP 21S
Режим работы горелки 2-х тактный / 4-х тактный
2-х тактный / 4-х тактный
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -3 261 ₽
29 439 ₽
32 700 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 32 700 ₽
Получить ещё скидку
-3 639 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 629 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный полуавтомат START PRO WEGA 200 miniMIG 2W202 – это новый уменьшенный корпус, новые характеристики сварочной дуги и более легкое управление. Новая модель предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, для ручной дуговой сварки штучными электродами MMA. Теперь полуавтомат имеет полностью синергетическое управление, для настройки всех параметров используется всего 1 регулятор. Аппарат сам подберет необходимые значения для идеального шва.

    Преимущества

    • Легкая настройка параметров сварки MIG/MAG, синергетическое управление одним регулятором
    • Возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности
    • 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой
    • Легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата
    • Цифровой дисплей для отображения параметров сварки
    • Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
    • Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
    • Полная комплектация сварочных аксессуаров для всех режимов сварки
    • Современный дизайн