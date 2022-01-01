Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"
Арт. 700
Характеристики
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Макс. мощность, кВт
|7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|60
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Антизалипание
|Нет
- Cварочный выпрямитель типа ВД-252 "Стандарт" предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом стальных конструкций различного назначения толщиной от 1 до 20 мм с использованием постоянного тока прямой и обратной полярности. Выпрямитель имеет жесткие внешние характеристики с системой стабилизации дуги реактивной обмоткой сглаживающего дросселя, ступенчатую регулировку сварочного тока (6 позиций).
Преимущества
- Надежность
- Пределы регулирования тока 60-250 А
- ПВ при 200А - 100 %
- ПВ при 250 А - 40%