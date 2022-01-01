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Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"
    Арт. 700
    Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"
    Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"
      Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"
      Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"

      Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 700

      Характеристики

      Макс. мощность, кВт
      		7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		60
      Антизалипание
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Cварочный выпрямитель типа ВД-252 "Стандарт" предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом стальных конструкций различного назначения толщиной от 1 до 20 мм с использованием постоянного тока прямой и обратной полярности. Выпрямитель имеет жесткие внешние характеристики с системой стабилизации дуги реактивной обмоткой сглаживающего дросселя, ступенчатую регулировку сварочного тока (6 позиций).

        Преимущества

        • Надежность
        • Пределы регулирования тока 60-250 А
        • ПВ при 200А - 100 %
        • ПВ при 250 А - 40%