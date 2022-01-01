Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД-252 "Стандарт"

Преимущества

Надежность

Пределы регулирования тока 60-250 А

ПВ при 200А - 100 %

ПВ при 250 А - 40%

Cварочный выпрямитель типа ВД-252 "Стандарт" предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом стальных конструкций различного назначения толщиной от 1 до 20 мм с использованием постоянного тока прямой и обратной полярности. Выпрямитель имеет жесткие внешние характеристики с системой стабилизации дуги реактивной обмоткой сглаживающего дросселя, ступенчатую регулировку сварочного тока (6 позиций).