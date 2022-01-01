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Сопло коническое (1.3 мм) IVU0039-13 Сварог 00000094362 для плазмотрона P80
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Сопла
    Сопло Сварог d1,3 (P80) IVU0039-13
    Арт. X10194209
    Сопло коническое (1.3 мм) IVU0039-13 Сварог 00000094362 для плазмотрона P80

      Сопло Сварог d1,3 (P80) IVU0039-13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10194209

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло коническое (1.3 мм) IVU0039-13 Сварог 00000094362 -  является основной расходной частью плазменного резака TECH Р 80, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 60 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.

        Преимущества

        • Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи
        • Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения
        • Посадочный диаметр, мм - 19.8
        • Высота, мм - 26.5