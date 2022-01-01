Сопло коническое (1.3 мм) IVU0039-13 Сварог 00000094362 для плазмотрона P80

Сопло коническое (1.3 мм) IVU0039-13 Сварог 00000094362 - является основной расходной частью плазменного резака TECH Р 80, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 60 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.

Преимущества