Сопло коническое (1.3 мм) IVU0039-13 Сварог 00000094362 для плазмотрона P80

Сопло Сварог d1,3 (P80) IVU0039-13
Арт. X10194209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло коническое (1.3 мм) IVU0039-13 Сварог 00000094362 - является основной расходной частью плазменного резака TECH Р 80, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 60 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.
Преимущества
- Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи
- Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения
- Посадочный диаметр, мм - 19.8
- Высота, мм - 26.5