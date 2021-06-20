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Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Арт. О00000028447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5) - универсальный, многофункциональный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки сплошными и порошковыми проволоками (MIG/MAG), для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG). Каждый режим является полноценным, а многочисленные функции значительно расширяют возможности аппарата и облегчают работу пользователя.
Преимущества
- Три полноценных режима сварки: MIG/MAG, MMA и TIG, в каждом режиме широкий набор параметров
- Производительность – аппарат обладает хорошим запасом мощности и позволяет качественно осуществлять сварку от просаженной сети в 120 В
- Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума
- Компактность и удобство работы с аппаратом
- Сварочный инвертор сконструирован с применением современных технологий и компонентов
- Стильный дизайн
- Сброс настроек к заводским
- Калькуляция времени работы аппарата
- Режим работы 2Т/4Т
- Сварка алюминия
- Сварка порошковой проволокой
- Холостой прогон проволоки
- Цифровой дисплей
- Смена полярности