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Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
5.0
1
33 589 ₽
38 930 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Арт. О00000028447
5.0
1
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)

Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 341 ₽
33 589 ₽
38 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000028447
5.0
1

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 341 ₽
33 589 ₽
38 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5) - универсальный, многофункциональный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки сплошными и порошковыми проволоками (MIG/MAG), для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG).  Каждый режим является полноценным, а многочисленные функции значительно расширяют возможности аппарата и облегчают работу пользователя.

    Преимущества

    • Три полноценных режима сварки: MIG/MAG, MMA и TIG, в каждом режиме широкий набор параметров
    • Производительность – аппарат обладает хорошим запасом мощности и позволяет качественно осуществлять сварку от просаженной сети в 120 В 
    • Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума
    • Компактность и удобство работы с аппаратом
    • Сварочный инвертор сконструирован с применением современных технологий и  компонентов
    • Стильный дизайн
    • Сброс настроек к заводским
    • Калькуляция времени работы аппарата
    • Режим работы 2Т/4Т
    • Сварка алюминия
    • Сварка порошковой проволокой
    • Холостой прогон проволоки
    • Цифровой дисплей
    • Смена полярности