Преимущества

Три полноценных режима сварки: MIG/MAG, MMA и TIG, в каждом режиме широкий набор параметров

Производительность – аппарат обладает хорошим запасом мощности и позволяет качественно осуществлять сварку от просаженной сети в 120 В

Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума

Компактность и удобство работы с аппаратом

Сварочный инвертор сконструирован с применением современных технологий и компонентов

Стильный дизайн

Сброс настроек к заводским

Калькуляция времени работы аппарата

Режим работы 2Т/4Т

Сварка алюминия

Сварка порошковой проволокой

Холостой прогон проволоки

Цифровой дисплей

Смена полярности

Сварочный инвертор Сварог Real Smart Mig 200 Black (N2A5) - универсальный, многофункциональный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки сплошными и порошковыми проволоками (MIG/MAG), для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG). Каждый режим является полноценным, а многочисленные функции значительно расширяют возможности аппарата и облегчают работу пользователя.