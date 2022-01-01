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Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
42 770 ₽
Аппараты аргоновой сварки tig
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Арт. X13111096
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС

Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС

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42 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X13111096

Характеристики

Производитель
Сварог
Родина бренда
Россия
Макс. диаметр электрода MMA, мм
4
Тип охлаждения
воздушное
Метод сварки
MMA, TIG
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
42 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).

    Преимущества

    • Сенсорная панель управления
    • 2Т и 4Т режимы сварки
    • Регулировка времени падения сварочного тока
    • Регулировка времени продувки газа
    • Режим сварки ММА
    • Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату