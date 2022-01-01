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Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) НАКС
Арт. X13111096
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|4
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Тип охлаждения
|воздушное
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Метод сварки
|MMA, TIG
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- Сварочный инвертор Сварог TIG 200 DSP PRO (W207) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).
Преимущества
- Сенсорная панель управления
- 2Т и 4Т режимы сварки
- Регулировка времени падения сварочного тока
- Регулировка времени продувки газа
- Режим сварки ММА
- Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату