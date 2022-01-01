Преимущества

Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В

Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса: 0.2-200 Гц

Регулируемое время спада тока: 0-5 сек

Режим работы 2T/4T

Сварка ММА с регулировкой Arc Force

Качественная сварка от 10 А

Регулируемое время продувки газом после сварки

Интеллектуальная система охлаждения

Высокочастотный поджиг дуги

Прочный корпус

Комплектация

Инверторный сварочный аппарат

Горелка WP-26 в сборе, 4 м

Клемма заземления в сборе 200 А, 2.5 м

Комплект ЗИП

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Упаковка

Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG DC). Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).