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Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
36 839 ₽
41 090 ₽
Аппараты аргоновой сварки tig
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Арт. Ю00000028434
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)

Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)

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  • -4 251 ₽
36 839 ₽
41 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000028434

Характеристики

Производитель
Сварог
Родина бренда
Россия
Макс. диаметр электрода MMA, мм
4
Тип охлаждения
воздушное
Метод сварки
MMA, TIG
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 251 ₽
36 839 ₽
41 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG DC). Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).

    Преимущества

    • Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
    • Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса: 0.2-200 Гц
    • Регулируемое время спада тока: 0-5 сек
    • Режим работы 2T/4T
    • Сварка ММА с регулировкой Arc Force
    • Качественная сварка от 10 А
    • Регулируемое время продувки газом после сварки
    • Интеллектуальная система охлаждения
    • Высокочастотный поджиг дуги
    • Прочный корпус

    Комплектация

    • Инверторный сварочный аппарат
    • Горелка WP-26 в сборе, 4 м
    • Клемма заземления в сборе 200 А, 2.5 м
    • Комплект ЗИП
    • Руководство по эксплуатации
    • Паспорт
    • Упаковка