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Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224)
Арт. Ю00000028434
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|4
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Тип охлаждения
|воздушное
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Метод сварки
|MMA, TIG
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- Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P REAL (W224) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG DC). Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).
Преимущества
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса: 0.2-200 Гц
- Регулируемое время спада тока: 0-5 сек
- Режим работы 2T/4T
- Сварка ММА с регулировкой Arc Force
- Качественная сварка от 10 А
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Интеллектуальная система охлаждения
- Высокочастотный поджиг дуги
- Прочный корпус
Комплектация
- Инверторный сварочный аппарат
- Горелка WP-26 в сборе, 4 м
- Клемма заземления в сборе 200 А, 2.5 м
- Комплект ЗИП
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Упаковка