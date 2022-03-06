Сверло ступенчатое по металлу Атака 8090030, 11 ступеней, 10-20 мм
Арт. 9013989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков. Материал сверла - инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла