Сверло ступенчатое по металлу Атака 8090060, 8 ступеней, 20-34 мм
Арт. 9013991
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|ступенчатое
Описание:Сверло по металлу ступенчатое 20-34 мм., 8 ступеней. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков.
Преимущества:Материал: инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.