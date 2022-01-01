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Сверло ступенчатое по металлу Атака 8090060, 8 ступеней, 20-34 мм
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Сверла по металлу
    Сверло ступенчатое по металлу Атака 8090060, 8 ступеней, 20-34 мм
    Арт. 9013991
    Сверло ступенчатое по металлу Атака 8090060, 8 ступеней, 20-34 мм

      Сверло ступенчатое по металлу Атака 8090060, 8 ступеней, 20-34 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013991

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		ступенчатое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло по металлу ступенчатое 20-34 мм., 8 ступеней. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков.

        Преимущества:

        Материал: инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.