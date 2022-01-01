Сверло ступенчатое по металлу Атака 8089990, 13 ступеней, 5-35 мм
Арт. 9013993
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|ступенчатое
Описание:Сверло по металлу ступенчатое 5-35 мм., 13 ступеней. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков. Материал: инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.