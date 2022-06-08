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Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм
    Арт. 901363294
    5.0
    2
    Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм
    Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм
    Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм
      Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм
      Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм
      Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм

      Сверло по керамической плитке Барс 72805, 6 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363294
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Барс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло ТМ БАРС предназначено для сверления отверстий в керамической плитке, керамике и стекле. Не подходит для сверления керамогранита т.к. ресурс будет значительно снижен. Крестовая пластина марки YG6X(аналог ВК6) обеспечивает легкое засверливание и длительный срок эксплуатации. Благодаря 6-гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне и подходит для использования с быстросъемными адаптерами. Сверление производить в безударном режиме, с использованием водяного охлаждения. Рекомендованная частота оборотов 550-1000 об/мин. Надежное и практичное сверло, которое прослужит долгий срок