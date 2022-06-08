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Сверло по керамической плитке Барс 72811, 12 мм
5.0
2
410 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по керамической плитке Барс 72811, 12 мм
    Арт. 901363296
    5.0
    2
    Сверло по керамической плитке Барс 72811, 12 мм
    Сверло по керамической плитке Барс 72811, 12 мм
      Сверло по керамической плитке Барс 72811, 12 мм
      Сверло по керамической плитке Барс 72811, 12 мм

      Сверло по керамической плитке Барс 72811, 12 мм

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363296
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Барс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло ТМ БАРС предназначено для сверления отверстий в керамической плитке, керамике и стекле. Не подходит для сверления керамогранита т.к. ресурс будет значительно снижен. Крестовая пластина марки YG6X(аналог ВК6) обеспечивает легкое засверливание и длительный срок эксплуатации. Благодаря 6-гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне и подходит для использования с быстросъемными адаптерами. Сверление производить в безударном режиме, с использованием водяного охлаждения. Рекомендованная частота оборотов 550-1000 об/мин. Надежное и практичное сверло, которое прослужит долгий срок