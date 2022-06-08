Сверло по керамической плитке Барс 72811, 12 мм

Сверло ТМ БАРС предназначено для сверления отверстий в керамической плитке, керамике и стекле. Не подходит для сверления керамогранита т.к. ресурс будет значительно снижен. Крестовая пластина марки YG6X(аналог ВК6) обеспечивает легкое засверливание и длительный срок эксплуатации. Благодаря 6-гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне и подходит для использования с быстросъемными адаптерами. Сверление производить в безударном режиме, с использованием водяного охлаждения. Рекомендованная частота оборотов 550-1000 об/мин. Надежное и практичное сверло, которое прослужит долгий срок