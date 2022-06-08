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Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм
5.0
2
40 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм
    Арт. 90134731010
    5.0
    2
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм
      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм
      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм
      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм

      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.198, HSS, 3 мм

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90134731010
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу BOSCH PointTeQ 2.608.577.198 позволяет быстро сверлить металл благодаря наконечнику PointTeQ. Быстрое и легкое засверливание благодаря самоцентрирующемуся наконечнику, который предотвращает соскальзывание. Благодаря высокой скорости сверления уменьшается выделение тепла и износ. Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность. Это сверло подходит для сверления сквозных и установочных отверстий в легированной и нелегированной стали, цветных металлах, литой стали, чугуне и пластике. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами

        Преимущества

        • Самоцентрующийся наконечник не требует накернивания, позволяя быстро и легко начинать сверление
        • Высокая скорость сверления уменьшает выделение тепла и износ
        • Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность
        • Спиральное сверло HSS PointTeQ изготавливается по стандарту DIN 338. Тип сверла — N, угол заточки наконечника – 135 градусов