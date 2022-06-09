Сверло по металлу Профоснастка 30201039 Эксперт №199, HSS-M2 TiN, 3.2 мм

Сверло по металлу ПрофОснастка Эксперт №199 преимущественно предназначено для обработки металлов с твердостью 900 - 1100 МPa, (чугун, средне- и высокоуглеродистые стали). Может ограниченно применяться для сверления нержавейки на минимальных скоростях и при обязательном использовании СОЖ. Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ

Преимущества