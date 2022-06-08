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Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
    Арт. 9013473916
    5.0
    2
    Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
    Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
    Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
    Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
      Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
      Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
      Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм
      Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм

      Сверло по металлу Профоснастка 30201049 №209, HSS-M2 TiN, 4.2 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473916
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу ПрофОснастка Эксперт №209 преимущественно предназначено для обработки металлов с твердостью 900 - 1100 МPa, (чугун, средне- и высокоуглеродистые стали). Может ограниченно применяться для сверления нержавейки на минимальных скоростях и при обязательном использовании СОЖ. Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ

        Преимущества

        • Сверло спиральное из быстрорежущей стали HSS –G (M2 6542) по DIN 338, аналог P5M5, HRC 63, соответствует ГОСТ 10902-77
        • Праворежущее спиральное сверло, тип N, угол заточки 135° (предназначен для более твердых материалов и обеспечивает увеличение производительности на 40% по сравнению с углом 118°), крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h8, не требуется предварительное кернение
        • Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла – желто - золотой, покрытие нитрид титана. Покрытие TIN препятствует быстрому нагреву при сверлении, что обеспечивает увеличение ресурса на 15-20% от аналогичного без покрытия
        • 2 режущие кромки, цилиндрический хвостовик, 2 спирали, полностью шлифованные